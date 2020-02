V Nemčiji 52 poškodovanih v napadu na pustni sprevod

Število poškodovanih v nemškem kraju Volkmarsen, kjer je v ponedeljek v pustno povorko z avtomobilom zapeljal 29-letni Nemec, je po zadnjih podatkih 52, med njimi je 18 otrok. Kot je danes sporočila policija, jih je 35 še vedno v bolnišnici, 17 so jih oskrbeli ambulantno. Motiv še vedno ni znan.Policija danes ni sporočila, kakšna je stopnja poškodb pri otrocih ter ali so med tistimi, ki so jih odpeljali v bolnišnico, tudi huje poškodovani, poroča nemška tiskovna agencija DPA.V Volkmarsnu na severu nemške zvezne dežele Hessen je v ponedeljek 29-letni domačin z avtomobilom zapeljal v množico. Policija je takrat sporočila, da je bilo poškodovanih približno 30 ljudi, od tega tretjina otrok. Po navedbah očividcev je 29-letnik menda v množico zapeljal z veliko hitrostjo in naj bi namerno iskal prav otroke. Policija je 29-letnika nemudoma po dogodku aretirala.Tožilstvo je uvedlo preiskavo zaradi poskusa uboja. Indicev, da je šlo morda za politično motivirano kaznivo dejanje, za zdaj ni.