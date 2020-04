V Nemčiji so od danes obvezne maske v javnem potniškem prometu

Na fotografiji žirafec Ivo in dolgovratni noj. FOTO: Živalski vrt Ljubljana

Na današnji praznični ponedeljek vrata spet odpira ljubljanski živalski vrt. Za zdaj ga bodo zaradi še vedno veljavnih omejitev lahko obiskali le prebivalci Ljubljane, ki se bodo zaenkrat lahko gibali le na zunanjih površinah. Psi v živalski vrt za zdaj nimajo vstopa.V živalskem vrtu, ki bo odprt med 9. in 19. uro, obiskovalce pozivajo, da se ob obisku držijo vseh veljavnih uradnih navodil, poleg teh pa še nekaterih posebnih, ki veljajo v ZOO Ljubljana. Iz preventivnih razlogov ostajajo za obiskovalce zaprti otroška igrišča, vivarij, notranji prostor slonice Gange, otroški živalski vrt, kmečka bajta, pot mimo šimpanzov proti tigrom in notranji prostor šimpanzov.V francoski prestolnici bodo danes ponovno začeli obnavljati katedralo Notre-Dame, ki je bila lani aprila poškodovana v uničujočem požaru. Francoske oblasti so v sklopu ukrepov za zaustavitev širjenja novega koronavirusa sredi marca prenovo začasno zaustavile. Francoski predsednikje v sredo ob prvi obletnici požara v znameniti pariški katedrali znova zagotovil, da bodo storili vse, da bi jo obnovili v petih letih, tako kot je obljubil po požaru.Ministri EU, pristojni za turizem, bodo danes na videokonferenčnem zasedanju razpravljali o posledicah pandemije novega koronavirusa za ta sektor, ki je zaradi omejitev potovanj eden najbolj prizadetih. Premier Janez Janša je konec minulega tedna pozval k oblikovanju skupnega koronastandarda v turizmu na ravni EU.