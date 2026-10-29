V nesreči umrl dolgoletni direktor Kometa

Anton Tomc se je rodil leta 1949, v metliškem Kometu, ki ga je vodil vrsto let, pa se je zaposlil leta 1977, po diplomi iz ekonomije in po prvem delu v semiški Iskri ter metliški Beti.

Komet, proizvajalec spodnjega perila, kopalk in spalnega programa z dolgo tekstilno tradicijo, ki sega v leto ustanovitve 1960, je v času vrhunca zaposloval 450 ljudi, potem pa so začeli njihovo število zmanjševati z upokojitvami in odhodi, ki jih niso nadomeščali. Tako je bilo na začetku leta 2010 še 290 zaposlenih, potem se je njihovo število še naprej zmanjševalo, ob koncu leta pa so napovedali likvidacijo podjetja.

Tomc se je upokojil, del dejavnosti Kometa pa se je nadaljeval v drugi družbi in obstaja še danes. Tudi danes ohranja lastno proizvodnjo.

FOTO: Milovan Dimitrič

Bil je tudi dolgoletni blagajnik Gasilske zveze Metlika in član PGD Križevska vas. Mdr. je prejel odlikovanje Gasilske zveze Slovenije za posebne zasluge.

»Tovariš Tone je s svojo izjemno natančnostjo, odgovornostjo in modrostjo več mandatov skrbel za finančno poslovanje naše zveze. Njegovo delo je bilo tiho, a ključno za razvoj in stabilnost gasilstva v občini Metlika. V vsako številko, v vsak projekt in v delovanje naših društev je vložil del svojega srca in nešteto ur prostovoljnega dela,« so ob sporočilu o njegovi smrti o njem zapisali njegovi gasilski kolegi. Kot navajajo, je umrl nepričakovano, v tragični nesreči.

»Izgubili nismo le izkušenega nosilca pomembnih nalog zveze ampak predvsem zvestega prijatelja, tovariša in človeka z velikim čutom za soljudi. Njegova modrost, topel nasmeh in gasilska predanost bodo v naši zvezi in njegovem matičnem društvu pustili neizbrisan pečat,« so zapisali.