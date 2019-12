FOTO:V notranjosti države bo zvečer in ponoči še snežilo, tudi močneje

FOTO: Tadej Regent/Delo

Dočakali smo prvi sneg. Ni ga veliko, a v današnjem pogledu na svet prevladuje bela barva. Ponekod na jugu je krajina spremenila barvo že včeraj popoldan, proti večeru se je sneženje razširilo nad večji del Slovenije.Kot je objavila Agencija RS za okolje , ga je največ, 260 centimetrov, pričakovano na Kredarici, v nižinah ga je le do šest centimetrov, kolikor so ga namerili v Ljubljani. A bo v notranjosti države predvsem zvečer in ponoči še snežilo. Tudi močneje, ponekod na Gorenjskem, Notranjskem ali Kočevskem bo lahko zapadlo več kot 20 centimetrov snega.Lokalno lahko v razmeroma kratkem času zapade večja količina snega, zato bo lahko pluženje cest ponekod oteženo, so zapisali na portalu neurje.si Zaradi sneženja lahko vozniki danes pričakujejo, da bo promet na slovenskih cestah počasnejši kot običajno, je objavil Prometno-informacijski center za državne ceste Zaradi snega in nizkih temperatur je ponekod tudi možnost poledice. Vozniki naj vožnjo prilagodijo razmeram na cesti in se na pot ne odpravljajo brez ustrezne zimske opreme.Iz Policijske uprave Kranj so sporočili, da na Jesenicah in Lancovem, morda še kje, pada leden dež, ceste pa so povsod spolzke. Na Lancovem je policiste zaposlil zdrs tovornega vozila. Vozite previdno, dodajajo.Zaradi tega zdrsa je v Lacnovem zaprta regionalna cesta Lesce–Kamna Gorica–Lipnica, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste. Obvoz je v smeri Podnart–Dobro Polje. Kot dodaja center, se sneg ponekod po državi, predvsem v višje ležečih predelih, oprijema vozišča, na prelazih pa priporočajo verige.Kako kaže v prihodnjih urah? Popoldne bo oblačno, padavine se bodo iznad zahodne in osrednje Slovenije širile proti vzhodu, napoveduje Arso. V severovzhodni Sloveniji bo do večera povečini suho. Po nižinah Primorske bo deževalo, v notranjosti pa bo sprva deloma deževalo, deloma snežilo, zvečer pa večinoma snežilo. Ob morju bo pihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 4, na Goriškem in ob morju od 5 do 9 stopinj Celzija.Ponoči bo oblačno s sneženjem, ki bo do jutra ponehalo. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, ki bo do jutra ponehala. Zjutraj se bo zjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -1, na Primorskem od 0 do 5 stopinj Celzija.Jutri bo precej jasno, po nekaterih kotlinah se bo megla zadrževala ves dan. Najvišje dnevne temperature bodo v krajih z dolgotrajno meglo okoli 0, drugod od 2 do 6, na Goriškem in ob morju od 9 do 12 stopinj Celzija.Arso je za danes izdal tudi oranžno opozorilo. Ne zaradi snega, pač pa burje. Ta bo na Primorskem zmerna do močna, a bo v drugi polovici noči na soboto hitro oslabela in ponehala. Na izpostavljenih legah bodo najmočnejši sunki nad 100 kilometrov na uro.