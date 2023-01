V notranjosti Slovenije bo danes še snežilo

Po napovedih Arsa bo danes oblačno, v notranjosti Slovenije bo rahlo do zmerno snežilo, na Primorskem pa občasno rahlo deževalo, tam bo pihala večinoma šibka burja, ponekod v notranjosti Slovenije pa dopoldne severni veter. Popoldne bodo padavine slabele in marsikje ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 2, na Goriškem in ob morju okoli 6 °C.

Kot opozarja Prometno-informacijski center za državne ceste, so zaradi snega ponekod na cestah plužne in posipne skupine, promet pa poteka počasneje. Kot navajajo je cesta čez prelaz Vršič zaprta, na prelazu Ljubelj je obvezna uporaba verig na avstrijski strani. Za priklopnike in polpriklopnike je promet prepovedan na hrvaški strani mejnih prehodov Petrina in Babno Polje.

FOTO: Matej Družnik/Delo

Zaradi nesreče na glavni cesti Postojna-Pivka pri avtocestnem priključku promet poteka izmenično enosmerno.

Zastoji so na dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in na cesti Pijava Gorica - Škofljica. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Golovca proti Bizoviku in od zadobrove proti Novim Jaršam ter na cestah Dol - Šentjakob in Pijava Gorica - Škofljica.

FOTO: Blaž Samec/Delo