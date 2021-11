V nov mesec z novimi ukrepi proti epidemiji

Danes v veljavo stopi spremenjen odlok o načinu izpolnjevanja pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT). Ta med drugim uvaja redno presejalno testiranje na okužbo s koronavirusom v vseh bolnišnicah in socialnovarstvenih zavodih. Spreminja se tudi pogostost samotestiranja za opravljanje dela, po novem bodo testi veljali 48 ur.

Učenci, dijaki in študenti se bodo po novem testirali dvakrat tedensko, ob ponedeljkih in sredah. Samotestiranje za učence ostaja neobvezno, priporočilo pa po novem velja za učence vseh razredov, torej od prvega razreda dalje. Ob predvidenem pogostejšem testiranju so na ministrstvu pripravili tudi protokol, po katerem so učenci upravičeni do več testov kot doslej.

Kljub izpolnjenemu pogoju preboleli, cepljeni (PC) je uporaba zaščitne maske od danes obvezna v dejavnosti zdravstva, izobraževanja in socialnega varstva ter v dejavnostih in pri nudenju vseh storitvah, kjer prihaja do medosebnega stika.

Spremembe odloka je na novinarski konferenci prejšnji teden napovedal minister za zdravje Janez Poklukar, ki je poudaril, da izvajanje ukrepa PCT v družbi ne deluje, kot bi si želeli. Preverjanje pogoja je na terenu po besedah ministra prej izjema kot pravilo, opažajo pa tudi povečano število ponarejenih potrdil. »Tudi nošenje maske ni dosledno, na mehurčke smo že zdavnaj pozabili,« je opozoril Poklukar.