  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Video
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Podkasti

    English



    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Novi mandat, višje plače: koliko bodo zaslužili župani v največjih občinah?

    Občinski funkcionarji so med tistimi, ki se jim plačna reforma v javnem sektorju najbolj pozna.
    V najvišji kategoriji je le funkcija župana Ljubljane, v drugi pa Maribora. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    V najvišji kategoriji je le funkcija župana Ljubljane, v drugi pa Maribora. FOTO: Jože Suhadolnik
    Barbara Hočevar
    10. 11. 2026 | 04:00
    10. 11. 2026 | 06:18
    7:57
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Županjam in županom, ki bodo prevzeli vajeti 212 občin po nedeljskih volitvah – za položaj se poteguje 614 kandidatk in kandidatov –, se bo to na bančnih računih precej bolj poznalo, kot se jim je v iztekajočem se mandatu. Najvišji funkcionarji na lokalni ravni so med tistimi posamezniki, ki jim je reforma plačnega sistema v javnem sektorju Golobove vlade prinesla največ, nekaterim po koncu prevedbe januarja leta 2028 tudi skoraj 70 odstotkov višje osnovne plače. Dobršen del jih je z novim vrednotenjem dela zadovoljnih, predvsem županom manjših občin pa se zdi nova ureditev krivična. Prvega decembra bo na vrsti četrta tranša postopnega uveljavljanja plačne reforme, kar pomeni, da bo že prva županska plača v novem mandatu višja od zadnje v aktualnem. Župani so zelo dolgo opozarjali na ...
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz trga bo umaknjenih 188.000 ton oljčnega olja

    Od novembra 2026 bodo oljarne morale v skladišča umakniti 12 odstotkov svoje mesečne proizvodnje.
    8. 11. 2026 | 06:04
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Zakaj so volivci obrnili hrbet Stevanoviću in Resnici

    Geslo Resnice »Mi delamo za ljudi« je zastavljeno tako splošno, da je z njim mogoče opravičiti tudi to, da delaš samo zase, ocenjuje dr. Peter Klepec.
    Uroš Esih 9. 11. 2026 | 17:05
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Umrl je Matjaž Kmecl

    Uveljavil se ni le kot literarni zgodovinar, pisatelj in akademik, temveč tudi kot velik ljubitelj in poznavalec vrtnic.
    9. 11. 2026 | 11:02
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hiša Franko začasno zapušča Posočje in se seli v München

    V zgodovinski manufakturi porcelana Nymphenburg bo Ana Roš z ekipo pripravljala večerje, gostilna v Starem selu pa bo začasno zaprta.
    Mateja Delakorda 9. 11. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    Zakaj vas lahko banka pokliče sredi noči? (video)

    NLB Kontaktni center je postal prava Virtualna banka ali banka na daljavo, kjer se prepletajo sodobna tehnologija, osebno svetovanje in skrb za varnost strank.
    5. 11. 2026 | 08:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Skrivnost dolgega življenja: kaj so odkrili pri potomcih stoletnikov?

    Matični mleček poznamo že dolgo, toda pri njegovem delovanju na človeka ostaja precej odprtih vprašanj.
    5. 11. 2026 | 10:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je lahko Nemčija napačna izbira?

    Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
    Promo Delo 3. 11. 2026 | 12:29
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati: hitrejša pot do obravnave in podpora pri okrevanju

    Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
    4. 11. 2026 | 13:41
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Zakaj Slovenija sama ne more odločati o ceni elektrike?

    Elektrika je lahko v enem delu dneva zelo poceni, nekaj ur pozneje pa občutno dražja. Zakaj so razlike vse večje? Kaj bo JEK2 pomenil za cene elektrike?
    10. 11. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Bo JEK2 doletela podobna usoda kot Mokrice?

    Andrej Vizjak opozarja na visoke cene elektrike in možne zamude pri gradnji JEK2. Minister Jernej Vrtovec pa poudarja, da Slovenija novo jedrsko elektrarno nujno potrebuje.
    9. 11. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Igor Koprivnikar: Zakaj jugovzhodna Evropa plačuje dražjo elektriko

    Igor Koprivnikar, član uprave GEN-I, opozarja na posledice cenovnih pretresov, ranljivost jugovzhodne Evrope in predstavi vizijo evropskega energetskega trga.
    Borut Tavčar 7. 11. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2026

    Glasujte za svoje nominirance za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 12. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar, Nejc Gole 7. 11. 2026 | 04:00
    Preberite več

    Več iz teme

    lokalne volitve 2026plačni sistemjavni sektoržupanplačna nesorazmerjafunkcionarjidvig plač

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Znanost naložba v dolgoročno prihodnost našega naroda

    Dan znanosti je 10. novembra, ker je na ta dan leta 1819 umrl Žiga Zois.
    10. 11. 2026 | 07:21
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Dončić v Atlanti jasno in glasno pokazal, zakaj se ga ne bi smeli nikoli znebiti

    Če je bil sprva vprašljiv nastop slovenskega asa, pa ni bilo prav nič vprašljivega pri njegovi igri.
    Luka Škoda 10. 11. 2026 | 07:03
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Vredno branja

    Požar v Logatcu omejen, prebivalci naj ostanejo v zaprtih prostorih

    Za zdaj še glasijo posamezna večja gorišča, ogenj pa se ni razširil na druge objekte. Uveden tudi ukrep prekuhavanja vode.
    10. 11. 2026 | 07:02
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Merjenje gledanosti televizije: Od kod pridejo številke?

    Za rubriko Draga televizija smo dobili vprašanje, kako se meri gledanost, z agencije, ki se s tem ukvarja, pa so poslali tako podroben odgovor, da je postal kar članek.
    10. 11. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Tudi malo parodija na žanrsko literaturo

    Dušan Čater je napisal zbirko srhljivih kratkih zgodb, kar je v slovenski literaturi redkost.
    Zdenko Matoz 10. 11. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Vredno branja

    Požar v Logatcu omejen, prebivalci naj ostanejo v zaprtih prostorih

    Za zdaj še glasijo posamezna večja gorišča, ogenj pa se ni razširil na druge objekte. Uveden tudi ukrep prekuhavanja vode.
    10. 11. 2026 | 07:02
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Merjenje gledanosti televizije: Od kod pridejo številke?

    Za rubriko Draga televizija smo dobili vprašanje, kako se meri gledanost, z agencije, ki se s tem ukvarja, pa so poslali tako podroben odgovor, da je postal kar članek.
    10. 11. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Tudi malo parodija na žanrsko literaturo

    Dušan Čater je napisal zbirko srhljivih kratkih zgodb, kar je v slovenski literaturi redkost.
    Zdenko Matoz 10. 11. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj počne vaš denar, medtem ko čaka?

    Večina ljudi se z denarjem največ ukvarja takrat, ko ga potrebuje za nakup stanovanja, prenovo doma, študij ali kakšno drugo pomembno življenjsko odločitev.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    Vredno branja

    Že 40 let aktivni na Dunaju

    BKS Bank podjetjem ponuja finančno moč in znanje mednarodne bančne skupine, ob tem pa ohranja osebni pristop butične banke s sodobnimi digitalnimi storitvami.
    Promo Delo 2. 11. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kaj vprašati ponudnika oblaka, preden mu zaupate poslovne podatke?

    Pri izbiri oblaka ni dovolj vprašati, koliko prostora dobimo in koliko bo storitev stala.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Aircash Mastercard virtualne kartice

    Vse bolj priljubljen fintech v Sloveniji: virtualne kartice kot del strategije rasti podjetja Aircash

    Hrvaški finteh s skoraj dvema milijonoma uporabnikov uvaja brezplačne virtualne kartice Mastercard in razvija aplikacijo za plačila in upravljanje financ.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je kibernetska varnost pomembna za varno oskrbo pacientov?

    Ko opravimo plačilo, oddamo vlogo ali preverimo izvid, pričakujemo, da bo storitev delovala in da bodo naši podatki varni.
    Promo Delo 5. 11. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Recept za kremasto sladico z legendarnimi napolitankami

    Hladnejši dnevi vabijo k razvajanjem, za katera poleti ni časa, zato sprejmimo jesen kot dobrodošel čas počitka in udobja, utrujenost pa kot znak za več oddiha.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kje se skrivajo naslednji slovenski milijonarji?

    SID Kapital objavlja odprti poziv za vlaganja v alternativne investicijske sklade
    Promo Delo 4. 11. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Dom kot iz revije, v njem pa ne bi želeli živeti

    Lepo opremljeno stanovanje, udoben kavč, mehka svetloba in prijetna temperatura so stvari, na katere pomislimo ob besedi dom, manjka pa ključna sestavina.
    9. 11. 2026 | 14:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Plinovodi za razvoj, povezovanje in odpornost
    Vredno branja

    Slovenija odpira nove poti do zanesljive oskrbe s plinom

    Plinovodi z novimi povezavami s sosednjimi državami, posodobitvami omrežja in varnostnimi ukrepi krepijo zanesljivost oskrbe Slovenije s plinom.
    Promo Delo 6. 11. 2026 | 13:09
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo