Novi mandat, višje plače: koliko bodo zaslužili župani v največjih občinah?

Županjam in županom, ki bodo prevzeli vajeti 212 občin po nedeljskih volitvah – za položaj se poteguje 614 kandidatk in kandidatov –, se bo to na bančnih računih precej bolj poznalo, kot se jim je v iztekajočem se mandatu. Najvišji funkcionarji na lokalni ravni so med tistimi posamezniki, ki jim je reforma plačnega sistema v javnem sektorju Golobove vlade prinesla največ, nekaterim po koncu prevedbe januarja leta 2028 tudi skoraj 70 odstotkov višje osnovne plače. Dobršen del jih je z novim vrednotenjem dela zadovoljnih, predvsem županom manjših občin pa se zdi nova ureditev krivična. Prvega decembra bo na vrsti četrta tranša postopnega uveljavljanja plačne reforme, kar pomeni, da bo že prva županska plača v novem mandatu višja od zadnje v aktualnem. Župani so zelo dolgo opozarjali na ...