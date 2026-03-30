Šola za podčastnike: do vojaškega profesionalizma preko izkustvenega učenja

Preživeli smo dan s kandidatkami in kandidati za podčastnike v 42. generaciji Obveznega vojaškega strokovnega usposabljanja (OVSU) Šole za podčastnike Slovenske vojske:

Podčastniška šola združuje vojaško stroko, voditeljstvo in praktično usposabljanje, pri katerem imajo izkušnje in učenje iz napak pomembno vlogo.

V Vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu se dan začne ob 7. uri, ko se kandidati zberejo na športni vadbi, ki je del ustaljenega ritma usposabljanja in že na začetku dneva zahteva določeno voljo, zbranost in usklajeno delovanje skupine.

Po vadbi sledi postroj, na katerem dežurni kandidat v vlogi poveljnika učnega oddelka pregleda četo, preveri urejenost, prisotnost in morebitne odsotnosti ter se prepriča, ali je enota pripravljena na nadaljevanje dneva. Čakajo jih strokovna predavanja, praktični prikazi in usposabljanja, ki potekajo po jasno določenem razporedu.

Šola za podčastnike je organizacijska enota Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje, njeno poslanstvo pa je osnovno in nadaljevalno vojaško izobraževanje ter usposabljanje za pridobitev poklica podčastnika in opravljanje podčastniških dolžnosti. FOTO: Blaž Samec

Podčastniki kot vezni člen med poveljevanjem in izvedbo

Podčastniki imajo v Slovenski vojski posebno vlogo, saj skrbijo, da se odločitve uspešno izvedejo. Povezujejo načrt in praktično izvedbo, hkrati pa so neposredno odgovorni za svojo ekipo, za njeno usposobljenost, disciplino ter za varno, strokovno in odločno izvedbo nalog.

Podčastnikov je nekaj več kot četrtina vseh pripadnikov, skupaj jih je 1714, njihova vloga pa je ključna pri povezovanju poveljevanja in izvedbe nalog. FOTO: Blaž Samec

Višji vodnik Anže Česen, inštruktor na Šoli za podčastnike: »Ključni del usposabljanja je razvoj vodstvenih sposobnosti skozi praktično delo.« FOTO: Blaž Samec

V vojaškem sistemu so namreč vezni člen med poveljevanjem in izvrševanjem nalog, saj morajo znati voditi ljudi, prenašati znanje in skrbeti, da se naloge izvajajo učinkovito. Višji vodnik, inštruktor na Šoli za podčastnike, je pojasnil, da kandidati na praktičnih usposabljanjih usvajajo postopke ravnanja z orožjem, vodenja manjših enot in osnovne taktične postopke, pri čemer je ena ključnih nalog inštruktorjev prav nadgradnja njihovih vodstvenih kompetenc skozi celoten učni proces.

Dobra psihofizična pripravljenost je temelj usposabljanja v Šoli za podčastnike. FOTO: Blaž Samec

Od predavanj do vaj: kako poteka usposabljanje čez dan

Kako zahtevna je ta vloga, se pokaže že v prvih urah dneva. Po uvodnih predavanjih iz vojaške didaktike, menedžmenta, taktike in poveljevanja morajo to znanje še isti dan uporabiti pri konkretnih nalogah. Pri teh se hitro pokaže, ali razumejo navodila, znajo sprejeti odločitev in jo tudi prenesti ekipi.

Nova znanja preverjajo že isti dan pri različnih nalogah. Kandidatom predajajo različna teoretična in veščinska znanja. Njihov cilj je, da kandidate postopno iz vojaka pripravijo za dolžnost podčastnika. Skozi igro vlog, praktične naloge in različne scenarije jih postavljajo v čim bolj realistično okolje, kjer izvajajo naloge, ki jih bodo pozneje opravljali v enotah.

Kandidati se učijo rokovanja, med drugim tudi s pištolo Arex DELTA 2. FOTO: Blaž Samec

Teorija se hitro preplete s prakso. Kandidati so tisti dan vadili postopke s pištolo Arex DELTA 2 in avtomatsko puško SCAR L, na simulatorju NOPTEL EXPERT preverjali natančnost in pravilnost izvedbe, pri delu z maketo pa utrjevali razumevanje prostora, gibanja enote in strateškega razmišljanja. Pri takšnih vajah se hitro pokaže, da ima vsak postopek svoj namen, kandidat pa ga mora znati uporabljati v konkretni situaciji.

Učenje skozi napake kot del usposabljanja

Po jutranjem postroju sledijo predavanja in praktična usposabljanja, na katerih kandidati preverjajo znanje že isti dan. FOTO: Blaž Samec

Inštruktorji od kandidatov ne pričakujejo brezhibne izvedbe že v prvem poskusu, pomembneje je, da razumejo postopek, se preizkusijo v določenih situacijah, se v njih tudi zmotijo, prepoznajo napako in ob strokovnem vodenju razumejo, kako ravnati naslednjič. Ena ključnih prednosti Šole za podčastnike je prav varno in nadzorovano okolje, v katerem so napake dovoljene, pričakovane in celo zaželene. Kandidati prav skozi takšne izkušnje razvijajo sposobnost presoje, saj si med šolanjem napako še lahko privoščijo, v operativnem okolju pa ima napačna odločitev lahko bistveno hujše posledice.

Tak pristop spremeni tudi pogled na učenje. Kandidati sledijo navodilom, hkrati pa morajo razumeti, zakaj je postopek takšen, kot je. Še hitreje se pokaže, kaj se zgodi, ko ga spremenijo. V praksi to pomeni, da morajo znati oceniti položaj, sprejeti odločitev in zanjo prevzeti odgovornost.

Iz vojaka v vodjo

Pri usposabljanju za vodenje in poveljevanje je v ospredju sodoben pristop, ki kandidatom ne predpisuje vsakega koraka, temveč jim določi nalogo in cilj, način izvedbe pa prepusti njihovi presoji. Tak model temelji na zaupanju, samostojnosti in odgovornosti.

Podčastnik mora znati nalogo izvesti, jo razumeti, prilagoditi razmeram in podati ukaz za izvršitev naloge drugim. Prepoznati mora, kdaj nekdo potrebuje dodatno usmeritev, vseeno pa mora ohranjati standarde, ki veljajo za celotno enoto. Podčastnik ima v vojski posebno vlogo, saj ne odgovarja več le za svoje delo, temveč tudi za ljudi, ki jih vodi.

Obrazi 42. generacije Šole za podčastnike: različne poti, skupen cilj

Kaj ta vloga pomeni v praksi, najbolje povedo kandidati sami, saj prihajajo z različnimi izkušnjami, a s podobnim ciljem.

»Za vojsko sem se odločil, ker je že moj brat v vojski in me je navdušil nad tem poklicem,« je povedal desetnik Uroš Cesar, ki je pred tem delal v 74. srednjem pehotnem bataljonu, najprej kot vojak, nato kot poddesetnik in vodja ognjene skupine. »V šolo za podčastnike sem prišel z željo po kariernem razvoju. V nadaljevanju si želim biti kakovosten poveljnik oddelka,« je dodal.

Pri usposabljanju kandidati vadijo postopke ravnanja z orožjem, taktične naloge in osnove vodenja podrejenih. FOTO: Blaž Samec

Desetnik Uroš Simončič: »Želim si pridobiti nova znanja in veščine ter še več prispevati Slovenski vojski.« FOTO: Blaž Samec

Podobno razmišlja tudi. »Za vojsko sem navdušen že od malih nog. Udeležil sem se tudi tabora MORS in mladi,« je povedal in pojasnil, da so ga na šolanje napotili nadrejeni, vendar je bila odločitev tudi njegova. »Želim si pridobiti nova znanja in veščine ter več prispevati Slovenski vojski. V prihodnosti se nadejam novih izzivov in napredka,« je še povedal.

Desetnik Matevž Žužek: »Na šolanju želim pridobiti voditeljske sposobnosti in znanja za vodenje oddelka.« FOTO: Blaž Samec

Med kandidati so tudi takšni, ki poudarjajo praktično naravo dela. »Za vojsko sem se odločil, ker me je vedno zanimalo dinamično delo, šport in tudi orožje,« je povedal, pripadnik Specializirane enote vojaške policije. Dodal je, da želi na šolanju pridobiti voditeljske sposobnosti in znanja za vodenje oddelka, v prihodnje pa se vidi kot poveljnik bojne skupine v Posebni enoti za specialno taktiko (PEST).

Poddesetnik Marko Bizjak: »Najbolj sem napredoval na področju vodstvenih kompetenc, poveljevanja in nadzora nad podrejenimi.« FOTO: Blaž Samec

Med tistimi, ki so se odločili za ta korak, je tudiiz Specializirane enote vojaške policije, in sicer iz Posebne enote za specialno taktiko (PEST). Po njegovih besedah so po opravljenem tečaju za desetnika v njem prepoznali potencial za podčastnika, obenem pa je bila odločitev za šolanje tudi njegova osebna želja. »V tem času sem napredoval predvsem pri vodstvenih kompetencah, v poveljevanju in nadzoru nad podrejenimi. Svoje znanje bom lahko prenašal naprej,« je povedal in dodal, da se tudi v prihodnje vidi v svoji enoti, seveda v skladu s potrebami nadrejenih in nadaljnjim izobraževanjem.

Desetnik Gregor Fištravec: »Kot ključne vodstvene odlike vidim strokovnost, vodenje z zgledom in sposobnost povezovanja kolektiva.« FOTO: Blaž Samec

Bolj izkušeno perspektivo v skupino prinaša, ki je v Slovenski vojski zaposlen že petnajst let. Pred prihodom v šolo za podčastnike je deloval v 20. pehotnem bataljonu v Celju oziroma v današnjem 20. lahkem pehotnem bataljonu. »Moja želja in delo sta me pripeljala do šole za podčastnike,« je povedal in poudaril, da je v tem času razvijal predvsem vodstvene in didaktične sposobnosti, zlasti sposobnost predajanja znanja. V prihodnje se vidi kot poveljnik oddelka, nato pa v postopnem napredovanju skozi kariero. Kot ključne vodstvene odlike je izpostavil strokovnost, kompetentnost, vodenje z zgledom ter sposobnost povezovanja kolektiva in enake obravnave vseh pripadnikov.

Desetnica Tina Jesenovec: »V dveh mesecih šolanja smo se zelo povezali, prav skupinska dinamika pa je eden ključnih delov usposabljanja.« FOTO: Blaž Samec

Vloga podčastnika v enoti: delo z ljudmi in odgovornost za izvedbo

Čeprav prihajajo iz različnih enot in z različnimi izkušnjami, jih povezuje skupna usmeritev in pripravljenost prevzeti več odgovornosti, kar poudarja tudiin pravi, da so se kandidati v dveh mesecih šolanja med seboj zelo dobro povezali in da bodo te vezi ostale tudi v prihodnje. Ob tem je pojasnila, da je prav skupinska dinamika eden ključnih delov usposabljanja. »V vojski sem rada, ker je delo dinamično in omogoča delo v naravi,« je dodala.

Kandidati 42. generacije prihajajo iz različnih enot in z različnimi izkušnjami, povezuje pa jih skupen cilj prevzeti več odgovornosti. FOTO: Blaž Samec

Podčastnik v svoji enoti skrbi za izvedbo nalog, spremlja usposobljenost, opozarja na napake in prenaša znanje naprej, pri čemer je pogosto tudi prvi, na katerega se pripadniki obrnejo v zahtevnih situacijah. Njegova vloga presega organizacijo dela, saj s svojim zgledom in odločitvami neposredno vpliva na delovanje celotne enote.

»Moja naloga kot inštruktorja je, da sem kandidatom hkrati mentor, ocenjevalec in tisti, ki znanje prenese v prakso,« je pojasnil višji vodnik Anže Česen in dodal, da je ključni del procesa prav razvoj vodstvenih sposobnosti, ki poteka čez celotno usposabljanje. Podčastnik je pogosto prvi, ki mora reagirati, ko se načrt ne izide po predvidevanjih. V takšnih trenutkih ni časa za dodatna navodila ali preverjanje odločitev na višjih ravneh, zato ima njegova vloga v enoti težo, ki presega opis delovnega mesta. Zato podčastnik ni le poklic, je način življenja. Zahteva samodisciplino, strokovnost, odločnost, posluh za ekipno vodenje in skrb za ljudi. A hkrati prinaša izjemno osebno zadovoljstvo, občutek pripadnosti, čast in ponos, strast in pogum ter visoko stopnjo vojaškega profesionalizma.

Vojska, ki temelji na znanju in specializaciji

Podoba vojaškega poklica se spreminja tudi zato, ker Slovenska vojska vse bolj temelji na znanju, tehnologiji in sodelovanju različnih strok. V obrambnem sistemu, kjer je danes več kot 60 različnih poklicev, od informatike in inženiringa do zdravstva in logistike, ima podčastnik pogosto vlogo povezovalca med ljudmi in zahtevnimi sistemi. Vizija Slovenske vojske je vzpostavitev strokovno usposobljenih enot, ki so sposobne učinkovito izvajati svoje temeljno poslanstvo, to je obramba države in zagotavljanje varnosti. Tak cilj zahteva kader, ki razume nalogo in tudi širši kontekst delovanja.

Pomemben del učnega procesa so tudi simulatorji in delo z maketami, kjer utrjujejo natančnost, presojo in razumevanje prostora. FOTO: Blaž Samec

Podčastnik deluje kot povezovalec med različnimi strokovnimi področji, pri čemer mora znati razumeti tako tehnične kot tudi organizacijske vidike dela. Slovenska vojska zato danes združuje širok nabor poklicev – od logistike in zdravstva do informatike, inženiringa, letalstva in drugih specializiranih področij –, kjer se pokaže, kako pomembna je zmožnost sodelovanja, prilagajanja in hitrega učenja.

Odprta pot tudi za kandidate iz civilnega okolja

Na razpis za usposabljanje za podčastnike se lahko prijavijo tudi kandidati iz civilnega okolja. FOTO: Blaž Samec

Vrata v Slovensko vojsko so odprta tudi kandidatom, ki v vojaški sistem vstopajo iz civilnega okolja, saj s seboj prinašajo znanja, ki jih vojska potrebuje in jih znotraj sistema pogosto ni mogoče razviti v enaki meri. Šola za podčastnike zato danes nagovarja tudi posameznike, ki želijo svojo karierno pot v vojski šele začeti. Program je namreč zasnovan tako, da vključuje tako notranje pripadnike kot tudi kandidate iz civilnega okolja s specifičnim znanjem. S tem širijo svoj kadrovski bazen in dopolnjujejo nabor znanj, ki jih vojska potrebuje. Tak pristop omogoča tudi postopno pomlajevanje sistema, ki mora ostati prilagodljiv in odziven na spremembe v okolju.

Prehod iz civilnega okolja sicer ni samoumeven, saj zahteva prilagoditev na drugačen način dela, odgovornosti in disciplino, vendar je prav zato usposabljanje zasnovano postopno, tako da kandidat skozi posamezne faze preverja svoje sposobnosti in hkrati pridobiva samozavest, ki jo za takšno vlogo potrebuje.

Temu sledi tudi struktura usposabljanja, ki je razdeljeno na več vsebinskih sklopov, program pa je zasnovan tako, da omogoča postopno nadgrajevanje znanja, v katerem se teoretične osnove prepletajo s praktičnimi izkušnjami. Kandidati najprej usvojijo temeljna znanja in vodstvene principe, nato jih preizkusijo v kolektivnem okolju, kjer se pokaže njihova sposobnost sodelovanja in vodenja, na koncu pa jih uporabijo še v enotah Slovenske vojske, kjer delujejo v realnih razmerah, vendar pod nadzorom in z možnostjo sprotne analize.

Osnovno usposabljanje prehaja v naslednjo fazo, v kateri kandidati prvič prevzamejo konkretne vodstvene naloge in začnejo znanje uporabljati v vsakdanjem delu enote. Prav tam se pokaže, kako dobro so pripravljeni na vlogo, ki od njih zahteva hkrati strokovnost, zanesljivost in sposobnost dela z ljudmi. Cilj je, da na koncu dosežejo primerljivo raven znanja, ne glede na to, s kakšnim predznanjem pridejo, saj je sistem usmerjen v razvoj, ki zagotavlja visoke standarde in napredek.

Slovenska vojska z novim razpisom vabi v Šolo za podčastnike vse, ki se vidijo v vlogi vodje, mentorja in zgleda v enoti. FOTO: Blaž Samec

Pridruži se šoli, v kateri se oblikujejo vodje Slovenska vojska vabi v Šolo za podčastnike vse, ki se vidijo v vlogi vodje, mentorja in zgleda v vojaški enoti. Slovenska vojska danes ponuja širok nabor poklicnih poti in možnosti razvoja, pri čemer daje vse večji poudarek znanju, tehnologiji in sodelovanju različnih strok. Poklic podčastnika je del tega sistema, kjer posameznik prevzame odgovornost za ljudi, delo in razvoj enote. Odprt je razpis za novo generacijo kandidatov za podčastnike. Rok za prijavo za kandidate, ki imajo opravljeno TVSU, je 30. april 2026. Kandidati z uspešno končanim programom pridobijo prvi podčastniški čin vodnik, nato pa nadaljujejo specialistično usposabljanje in se razporedijo na osnovne podčastniške dolžnosti v enotah Slovenske vojske. Osnovno usposabljanje 43. generacije Osnovnega vojaškega strokovnega usposabljanja kandidatov za podčastnike Slovenske vojske (OVSUPČ) bo predvidoma od 1. septembra 2026 do 31. decembra 2026. To je pot za tiste, ki želijo več kot službo. Odločite se za poklic s poslanstvom, pri katerem štejejo znanje, odgovornost in sposobnost vodenja. Več informacij in prijava.

