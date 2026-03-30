Šola za podčastnike: do vojaškega profesionalizma preko izkustvenega učenja

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Preživeli smo dan s kandidatkami in kandidati za podčastnike v 42. generaciji Obveznega vojaškega strokovnega usposabljanja (OVSU) Šole za podčastnike Slovenske vojske:
Podčastniška šola združuje vojaško stroko, voditeljstvo in praktično usposabljanje, pri katerem imajo izkušnje in učenje iz napak pomembno vlogo.
V Vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu se dan začne ob 7. uri, ko se kandidati zberejo na športni vadbi, ki je del ustaljenega ritma usposabljanja in že na začetku dneva zahteva določeno voljo, zbranost in usklajeno delovanje skupine.
Po vadbi sledi postroj, na katerem dežurni kandidat v vlogi poveljnika učnega oddelka pregleda četo, preveri urejenost, prisotnost in morebitne odsotnosti ter se prepriča, ali je enota pripravljena na nadaljevanje dneva. Čakajo jih strokovna predavanja, praktični prikazi in usposabljanja, ki potekajo po jasno določenem razporedu.
Podčastniki imajo v Slovenski vojski posebno vlogo, saj skrbijo, da se odločitve uspešno izvedejo. Povezujejo načrt in praktično izvedbo, hkrati pa so neposredno odgovorni za svojo ekipo, za njeno usposobljenost, disciplino ter za varno, strokovno in odločno izvedbo nalog.
Kako zahtevna je ta vloga, se pokaže že v prvih urah dneva. Po uvodnih predavanjih iz vojaške didaktike, menedžmenta, taktike in poveljevanja morajo to znanje še isti dan uporabiti pri konkretnih nalogah. Pri teh se hitro pokaže, ali razumejo navodila, znajo sprejeti odločitev in jo tudi prenesti ekipi.
Nova znanja preverjajo že isti dan pri različnih nalogah. Kandidatom predajajo različna teoretična in veščinska znanja. Njihov cilj je, da kandidate postopno iz vojaka pripravijo za dolžnost podčastnika. Skozi igro vlog, praktične naloge in različne scenarije jih postavljajo v čim bolj realistično okolje, kjer izvajajo naloge, ki jih bodo pozneje opravljali v enotah.
Teorija se hitro preplete s prakso. Kandidati so tisti dan vadili postopke s pištolo Arex DELTA 2 in avtomatsko puško SCAR L, na simulatorju NOPTEL EXPERT preverjali natančnost in pravilnost izvedbe, pri delu z maketo pa utrjevali razumevanje prostora, gibanja enote in strateškega razmišljanja. Pri takšnih vajah se hitro pokaže, da ima vsak postopek svoj namen, kandidat pa ga mora znati uporabljati v konkretni situaciji.
Inštruktorji od kandidatov ne pričakujejo brezhibne izvedbe že v prvem poskusu, pomembneje je, da razumejo postopek, se preizkusijo v določenih situacijah, se v njih tudi zmotijo, prepoznajo napako in ob strokovnem vodenju razumejo, kako ravnati naslednjič. Ena ključnih prednosti Šole za podčastnike je prav varno in nadzorovano okolje, v katerem so napake dovoljene, pričakovane in celo zaželene. Kandidati prav skozi takšne izkušnje razvijajo sposobnost presoje, saj si med šolanjem napako še lahko privoščijo, v operativnem okolju pa ima napačna odločitev lahko bistveno hujše posledice.
Tak pristop spremeni tudi pogled na učenje. Kandidati sledijo navodilom, hkrati pa morajo razumeti, zakaj je postopek takšen, kot je. Še hitreje se pokaže, kaj se zgodi, ko ga spremenijo. V praksi to pomeni, da morajo znati oceniti položaj, sprejeti odločitev in zanjo prevzeti odgovornost.
Pri usposabljanju za vodenje in poveljevanje je v ospredju sodoben pristop, ki kandidatom ne predpisuje vsakega koraka, temveč jim določi nalogo in cilj, način izvedbe pa prepusti njihovi presoji. Tak model temelji na zaupanju, samostojnosti in odgovornosti.
Podčastnik mora znati nalogo izvesti, jo razumeti, prilagoditi razmeram in podati ukaz za izvršitev naloge drugim. Prepoznati mora, kdaj nekdo potrebuje dodatno usmeritev, vseeno pa mora ohranjati standarde, ki veljajo za celotno enoto. Podčastnik ima v vojski posebno vlogo, saj ne odgovarja več le za svoje delo, temveč tudi za ljudi, ki jih vodi.
Kaj ta vloga pomeni v praksi, najbolje povedo kandidati sami, saj prihajajo z različnimi izkušnjami, a s podobnim ciljem.
»Za vojsko sem se odločil, ker je že moj brat v vojski in me je navdušil nad tem poklicem,« je povedal desetnik Uroš Cesar, ki je pred tem delal v 74. srednjem pehotnem bataljonu, najprej kot vojak, nato kot poddesetnik in vodja ognjene skupine. »V šolo za podčastnike sem prišel z željo po kariernem razvoju. V nadaljevanju si želim biti kakovosten poveljnik oddelka,« je dodal.
Podčastnik v svoji enoti skrbi za izvedbo nalog, spremlja usposobljenost, opozarja na napake in prenaša znanje naprej, pri čemer je pogosto tudi prvi, na katerega se pripadniki obrnejo v zahtevnih situacijah. Njegova vloga presega organizacijo dela, saj s svojim zgledom in odločitvami neposredno vpliva na delovanje celotne enote.
»Moja naloga kot inštruktorja je, da sem kandidatom hkrati mentor, ocenjevalec in tisti, ki znanje prenese v prakso,« je pojasnil višji vodnik Anže Česen in dodal, da je ključni del procesa prav razvoj vodstvenih sposobnosti, ki poteka čez celotno usposabljanje. Podčastnik je pogosto prvi, ki mora reagirati, ko se načrt ne izide po predvidevanjih. V takšnih trenutkih ni časa za dodatna navodila ali preverjanje odločitev na višjih ravneh, zato ima njegova vloga v enoti težo, ki presega opis delovnega mesta. Zato podčastnik ni le poklic, je način življenja. Zahteva samodisciplino, strokovnost, odločnost, posluh za ekipno vodenje in skrb za ljudi. A hkrati prinaša izjemno osebno zadovoljstvo, občutek pripadnosti, čast in ponos, strast in pogum ter visoko stopnjo vojaškega profesionalizma.
Podoba vojaškega poklica se spreminja tudi zato, ker Slovenska vojska vse bolj temelji na znanju, tehnologiji in sodelovanju različnih strok. V obrambnem sistemu, kjer je danes več kot 60 različnih poklicev, od informatike in inženiringa do zdravstva in logistike, ima podčastnik pogosto vlogo povezovalca med ljudmi in zahtevnimi sistemi. Vizija Slovenske vojske je vzpostavitev strokovno usposobljenih enot, ki so sposobne učinkovito izvajati svoje temeljno poslanstvo, to je obramba države in zagotavljanje varnosti. Tak cilj zahteva kader, ki razume nalogo in tudi širši kontekst delovanja.
Podčastnik deluje kot povezovalec med različnimi strokovnimi področji, pri čemer mora znati razumeti tako tehnične kot tudi organizacijske vidike dela. Slovenska vojska zato danes združuje širok nabor poklicev – od logistike in zdravstva do informatike, inženiringa, letalstva in drugih specializiranih področij –, kjer se pokaže, kako pomembna je zmožnost sodelovanja, prilagajanja in hitrega učenja.
Vrata v Slovensko vojsko so odprta tudi kandidatom, ki v vojaški sistem vstopajo iz civilnega okolja, saj s seboj prinašajo znanja, ki jih vojska potrebuje in jih znotraj sistema pogosto ni mogoče razviti v enaki meri. Šola za podčastnike zato danes nagovarja tudi posameznike, ki želijo svojo karierno pot v vojski šele začeti. Program je namreč zasnovan tako, da vključuje tako notranje pripadnike kot tudi kandidate iz civilnega okolja s specifičnim znanjem. S tem širijo svoj kadrovski bazen in dopolnjujejo nabor znanj, ki jih vojska potrebuje. Tak pristop omogoča tudi postopno pomlajevanje sistema, ki mora ostati prilagodljiv in odziven na spremembe v okolju.
Prehod iz civilnega okolja sicer ni samoumeven, saj zahteva prilagoditev na drugačen način dela, odgovornosti in disciplino, vendar je prav zato usposabljanje zasnovano postopno, tako da kandidat skozi posamezne faze preverja svoje sposobnosti in hkrati pridobiva samozavest, ki jo za takšno vlogo potrebuje.
Temu sledi tudi struktura usposabljanja, ki je razdeljeno na več vsebinskih sklopov, program pa je zasnovan tako, da omogoča postopno nadgrajevanje znanja, v katerem se teoretične osnove prepletajo s praktičnimi izkušnjami. Kandidati najprej usvojijo temeljna znanja in vodstvene principe, nato jih preizkusijo v kolektivnem okolju, kjer se pokaže njihova sposobnost sodelovanja in vodenja, na koncu pa jih uporabijo še v enotah Slovenske vojske, kjer delujejo v realnih razmerah, vendar pod nadzorom in z možnostjo sprotne analize.
Osnovno usposabljanje prehaja v naslednjo fazo, v kateri kandidati prvič prevzamejo konkretne vodstvene naloge in začnejo znanje uporabljati v vsakdanjem delu enote. Prav tam se pokaže, kako dobro so pripravljeni na vlogo, ki od njih zahteva hkrati strokovnost, zanesljivost in sposobnost dela z ljudmi. Cilj je, da na koncu dosežejo primerljivo raven znanja, ne glede na to, s kakšnim predznanjem pridejo, saj je sistem usmerjen v razvoj, ki zagotavlja visoke standarde in napredek.
Slovenska vojska vabi v Šolo za podčastnike vse, ki se vidijo v vlogi vodje, mentorja in zgleda v vojaški enoti.
Slovenska vojska danes ponuja širok nabor poklicnih poti in možnosti razvoja, pri čemer daje vse večji poudarek znanju, tehnologiji in sodelovanju različnih strok. Poklic podčastnika je del tega sistema, kjer posameznik prevzame odgovornost za ljudi, delo in razvoj enote. Odprt je razpis za novo generacijo kandidatov za podčastnike. Rok za prijavo za kandidate, ki imajo opravljeno TVSU, je 30. april 2026.
Kandidati z uspešno končanim programom pridobijo prvi podčastniški čin vodnik, nato pa nadaljujejo specialistično usposabljanje in se razporedijo na osnovne podčastniške dolžnosti v enotah Slovenske vojske.
Osnovno usposabljanje 43. generacije Osnovnega vojaškega strokovnega usposabljanja kandidatov za podčastnike Slovenske vojske (OVSUPČ) bo predvidoma od 1. septembra 2026 do 31. decembra 2026.
To je pot za tiste, ki želijo več kot službo. Odločite se za poklic s poslanstvom, pri katerem štejejo znanje, odgovornost in sposobnost vodenja.
Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.