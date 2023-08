V občinah Mozirje in Nazarje očistili večino poplavljenih objektov

V občinah Mozirje in Nazarje so s pomočjo številnih prostovoljcev v zadnjih dneh očistili večino poplavljenih objektov in opravili najbolj nujna dela, zdaj sledi sanacija, ki pa bo trajala dlje. V občini Braslovče se trenutno osredotočajo na odvažanje odpadkov, ki jih je zelo veliko, saj je bilo poplavljenih več kot 250 stanovanjskih objektov.

»Imeli smo ogromno pomoči prostovoljcev in zato smo veliko že postorili. Sanacijski ukrepi, kot so čiščenje vodotokov in obnova cest, nas seveda še čakajo, a osnovne stvari, kot je odstranjevanje odpadkov iz poplavljenih objektov in čiščenje mulja, smo opravili, bolj ali manj vse je v grobem počiščeno,« je za STA danes povedal župan občine Nazarje Matej Pečovnik.

Intenzivna dela, da prostore uredijo do začetka šole

Upa, da se ne bo ustavilo odvažanje odpadkov, ki so jih na poplavljenih območjih zbrali v preteklih dneh, saj gre resnično za velike količine. Poplavljena sta bila med drugim podružnična šola in vrtec v Šmartnem, kjer zdaj po besedah župana potekajo intenzivna dela, da bi prostore uredili do začetka šolskega leta.

Prevoznost cest so v občini Nazarje večinoma vzpostavili že dan ali dva po poplavah. Vodovodna oskrba je vzpostavljena, a je nujno prekuhavanje vode. Domovi niso tako ogroženi, da bi bilo zaenkrat nujno iskati za občane nadomestne lokacije za gradnjo, so se pa nekatere družine začasno preselile k sorodnikom ali nadstropje višje, dokler se kleti in pritličje, ki so bili poplavljeni, ne posušijo in prenovijo. V prihodnje bi lahko nekateri sicer po besedah Pečovnika razmišljali o selitvi, saj jim je hiše že večkrat poplavilo, zato občina preučuje možne lokacije.

Veliko škodo so v ujmi v teh krajih utrpela podjetja, med drugim BSH hišni aparati, kjer je poplavilo proizvodne prostore. »Redka so tista, ki danes že normalno obratujejo,« je povedal župan. Voda je med drugim uničila centralno čistilno napravo, ki so jo tri občine nedavno obnovile. »Škoda je ogromna,« je še dejal Pečovnik.

Zračni posnetki Poplav na območju Mozirja. FOTO: Gasilci Mozirje

Dve domačiji še nedostopni

Najbolj nujne zadeve po ujmi so urejene tudi v občini Mozirje. »Trenutno imamo samo dve domačiji, kjer še ni dostopa,« je za STA povedal župan Ivan Suhoveršnik. Tudi on je hvaležen prostovoljcem, ki so pomagali pri čiščenju v zadnjih dneh, v nadaljevanju pa v njegovih krajih potrebujejo predvsem pomoč težke mehanizacije.

Župan je opozoril, da se bo treba lotiti še čiščenja kmetijskih zemljišč, na katerih so ogromne količine gramoza. »Velike težave imamo tudi s plazovi in bojimo se, kaj bo, če bodo še kakšni močnejši nalivi,« je dejal.

V občini deset hiš, neprimernih za bivanje

Zaenkrat so v občini zabeležili okoli deset hiš, ki niso več primerne za bivanje. »Ni jih odneslo, ampak so tako spodjedene ali pa na tako izpostavljenem poplavnem zemljišču, da je bolje, da se jih poruši,« je dejal župan. Stanovalci so se zatekli k svojcem ali prijateljem ali pa v občinske namestitve.

V občini Braslovče se trenutno po besedah župana Tomaža Žoharja osredotočajo predvsem na odvažanje zbranih odpadkov. »To so enormne količine, praktično iz vsake hiše, poplavljenih je bilo namreč 257 stanovanjskih objektov,« je danes pojasnil za STA.

Dan solidarnosti v Mozirju. FOTO: Rok Rakun

Odvažajo tudi velike količine mulja in ostalih naplavin, ki so jih povzročile poplave. Po besedah župana je nujno praznjenje greznic, ker so polne mulja, opravljajo pa tudi že nujna sanacijska dela na porečju reke Savinje, da se ob morebitnem novem deževju preprečijo poplave.

V občini Braslovče se je moralo zaradi ujme preseliti 73 družin. Nekateri so se umaknili v zgornja nadstropja svojih hiš, a to bo po besedah župana lahko težava, ko se bo začela kurilna sezona. Nekaj družin so namestili v občinska stanovanja, večina pa jih je poiskala zavetje pri svojcih ali prijateljih.

Občina medtem išče trajne rešitve. »Imamo identificirano lokacijo za nadomestno gradnjo, ki pa še ni potrjena, saj so potrebne nadaljnje analize. Verjetno bomo selili dve naselji z namenom zagotovitve dolgoročne poplavne varnosti na celotnem porečju reke Savinje,« je povedal Žohar. Zelo dobrodošla je po njegovih besedah tudi psihosocialna pomoč na terenu, saj so ljudje obupani.