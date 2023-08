V občini Komenda podivjana voda zalila 400 hiš

Več kakor 80 odstotkov občine Komenda je pod vodo, nam je zgroženo povedal Roman Koncilja, poveljnik gasilske zveze Komenda. Gasilci in prostovoljci zdaj rešujejo ljudi iz poplavljenih stanovanjskih hiš, iz katerih črpajo vodo, kjer je to mogoče.

»Pred nami je noč, ki po naših informacijah ni nič kaj obetavna. Zdaj močno dežuje in padavine naj bi se še okrepile,« je povedal Koncilja.

V več kakor 400 stanovanjskih hišah najmanj pol metra vode

Gasilci zdaj polnijo protipoplavne vreče, iz stanovanjskih hiš in ostalih objektov, kjer je to mogoče, pa so začeli črpati vodo. Poplavilo je več kakor 400 stanovanjskih hiš, v katerih je najmanj pol metra vode. Gasilska zveza je zaprosila podjetnike za pomoč pri čiščenju naplavin, ki jih je podivjana voda nanesla na ceste in mostove.

»Največjo težavo nam predstavljajo mostovi, ki so zabiti z balami za krmljenje živine,« je povedal Koncilja, ki je davi za celotno občino razglasil izredne razmere. V Komendi je deroča voda odnesla tudi most.

V naslednjih urah bodo skušali gasilci in ostali prostovoljci očistiti kar največ naplavin s cest, z mostov in pod njimi ter očistiti čim več strug potokov, ki so zasuti in ne omogočajo pretočnosti. Kaj se bo v prihodnjih urah dogajalo v Komendi, je odvisno od pobočnih voda, ki se stekajo iz Kamniških alp, in od dogajanja na Gorenjskem, je povedal komendski župan Jurij Kern. Zaradi neprevoznosti številnih cest, veliko občanov ne more priti po protipoplavne vreče.

Moste pri Komendi. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Župan Kern: Zadrževalnik bi preprečil današnjo katastrofo

Na naše vprašanje, ali bi prišlo do take poplavne katastrofe, če bi bil zadrževalnik na hudourniškem potoku Tunjščica že zgrajen, je župan Kern odgovoril, da zagotovo ne, saj bi po izdelanih študijah zadržal vodo na območju naselij Moste in Suhadole.

»V nekaterih hišah bi morda bilo kak centimeter vode, zagotovo pa ne pol metra in več, kar naši občani doživljajo zdaj,« je prepričan Kern. Spomnimo. Država že vrsto let načrtuje gradnjo zadrževalnika. Območje občine Komenda je namreč močno poplavno ogroženo, kar prav danes občutijo tamkajšnji prebivalci. Pri tem izstopa poplavna ogroženost naselij Moste in Suhadole, ki sta bili že ob preteklih poplavnih dogodkih leta 2007 tudi najbolj prizadeti.

Razlog za poplavno ogroženost tega območja je poddimenzionirana hidravlična prevodna sposobnost potokov Pšata in Tunjščica, ki zagotavljata pretočno sposobnost desetletnih voda v osnovni strugi, oziroma prevodnost na visoke vode s povratno dobo 20 do 30 let, ki še ne ogroža stanovanjskih objektov.

Vode, višje od tega, pa ogrožajo stanovanjske in poslovne zgradbe ter objekte, ki spadajo v posebno kategorijo varovanja, pravijo na direkciji za vode (Drsv). Naložba naj bi stala štiri milijone evrov, ni pa znana časovnica gradnje.