Nacionalni veterinarski inštitut je Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) obvestil o pozitivnih rezultatih preiskav na visoko patogeno aviarno influenco tipa A, podtipa H5N1 oziroma ptičjo gripo, pri dveh poginulih labodih grbcih. Obe ptici sta bili najdeni v občini Markovci, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo.

UVHVVR je za rejce pripravil priporočila za zmanjšanje tveganja za prenos, ta veljajo za celotno Slovenijo.

Svetujejo, naj perutnino in domače ptice zaščitijo pred stikom s divjimi pticami in jih imajo v ograjenem prostoru. Vodnim divjim pticam naj preprečijo dostop do vodnih zajetij, do katerih imajo dostop njihove živali.

Vodo za napajanje iz površinskih vodnih zajetij naj pred uporabo prekuhajo, uporabijo filtre ali razkužijo z UV- oziroma kemijskimi substancami.

Svetujejo tudi, da upoštevajo biovarnostne ukrepe pri lovu na mlakarice ter na prireditvah in sejmih oziroma drugih zbiranjih ptic v ujetništvu.

Iz UVHVVR opozarjajo, da se virus lahko prenaša prek kontaminirane obutve in živali, ki pridejo v stik s poginulimi pticami ali njihovimi izločki. Če opazijo poginule vodne ptice, ujede ali večje število poginulih drugih vrst ptic, naj pokličejo številko 112.