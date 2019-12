V ognju je zgorelo ducat vozov knjig

Ljubljana – S pozdravom Ljubljanskih piskačev se je danes pred ljubljansko mestno hišo začela prireditev Vrnimo ljudem knjigo, s katero organizatorji vsako leto pred božičem spomnijo na prve slovenske knjige, ki so jih napisali slovenski protestanti in ki so skupaj z drugimi prepovedanimi zgorele v ognju protireformacije.Kot piše Valvasor v svoji Slavi Vojvodine Kranjske, so tam 23. decembra 1600 vrgli v ogenj devet vozov evangelijskih knjig, 9. januarja 1601 pa še polne tri vozove. Dogodek že od leta 2000 organizira Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar v sodelovanju z Mestno knjižnico Ljubljana in pod pokroviteljstvom ...