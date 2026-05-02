V Orehovcih so s postavitvijo majskega drevesa počastili praznik dela

Tudi letos so se gasilci PGD Orehovci lotili postavitve prvomajskega drevesa ali kakor rečejo v Slovenskih goricah »mlaja« oz. »majhe«, ki kot tradicionalni pomladni običaj simbolizira plodnost, rast, povezovanje vaščanov in praznika dela. Tako so se na letošnji praznik dela, v petek, 1. maja ob gasilskem domu v središču vasi Orehovci, tik ob regionalki Gornja Radgona – Ptuj, zbrali številni krajani Orehovcev, Orehovskega Vrha in Ptujske Ceste ter tudi od drugod, da so prisostvovali postavitvi letošnjega vaškega mlaja, za katerega je smreko podarila domačinka Dana Borko.

Kmalu zatem so vsi lahko občudovali 27 metrov visok mlaj na katerem je zaplapola slovenska državna zastava. Da je bila postavitev varna in preprostejša pa je tudi letos svojo pomoč ponudil podjetnik Roman Zorko - Prevozi Zorko z bližnjega Janževega Vrha.

Mlaj v Orehovcih. FOTO: M. S.

Ob začetku prijetnega druženja je v uvodnem pozdravnem nagovoru podpredsednik PGD Orehovci Marjan Ščančar vse prisotne pozdravil in se zahvalil za prisotnost županji občine Gornja Radgona, Urški Mauko Tuš, podžupanu Miranu Doklu, delegaciji iz prijateljskega PGD Črneče s Koroške, ter vsem prisotnim krajanom in vabljenim gostom.

Nagovori ob praznovanju. FOTO: M. S.

Ščančar je med drugim poudaril: »Lepa tradicija je postavitev mlaja in druženje ob njem, ki je spet pri nas zaživela po dolgem premoru pred štirimi leti, naj povezuje nas vaščane še nadaljnja leta. To drevo pa naj simbolizira slavje in praznovanje v čast našemu gasilskemu patronu sv. Florijanu ter prazniku delain enotnosti.«

Mlaj je visok 27 metrov. FOTO: M. S.

Radgonska županja Urška Mauko Tuš je ob tem svečanem dogodku še dodala: »Ponosna sem na takšne dogodke v naši občini in lokalni skupnosti, kakor se ponosno dviga vrh tega prazničnega mlaja v višave. Vsak takšen in podoben dogodek v naši skupnosti, ki povezuje in druži ljudi, ter ohranja tradicijo, nas krepi in postavlja prave smernice medsebojnih odnosov.«

Ob tem dogodku, ki je bilo v prvi vrsti namenjeno srečanju vaščanov, je stekala tudi kakšne besed o spominih na postavitev mlaja iz preteklosti, ko se je mlaj postavljal še ročno. Na njega so tekmovalno plezali vaški mladci, da bi dosegli vrh, ter se tako dokazali pred dekleti in vaščani.

Na vrhu je bila za nagrado obešena kakšna klobasa in liter domačega vina, za najboljšega pa seveda tudi kakšna denarna nagrada. Na tokratnem srečanju so prisotni imeli priložnost odgovoriti na nagradno vprašanje, ki se je letos glasilo: Koliko je obseg debla mlaja na višini petih metrov? Odgovor je bil natanko en meter in najbližje pravilnem odgovoru so bili: Anton Tratnjek, Marija Štefanec in Zlatko Rajh, ki so prejeli tudi nagrade.

Za prijetno vzdušje na srečanju je poskrbel tudi znani humorist Samo Tuš - Korl, za glasbene poskočne ritme pa DUO Kristjan in Danilo.