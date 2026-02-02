V ospredju boj proti korupciji in za transparentnost

V zunajparlamentarni Piratski stranki so med osnovne usmeritve volilnega programa uvrstili ureditev stanovanjske problematike, prizadevanje za digitalno suverenost in posodobitev šolstva. Nova stranka Prerod Vladimirja Prebiliča pa med svojimi prioritetami poudarja delujoče javno zdravstvo, razbremenitev dela in izobraževanje.

V Piratski stranki menijo, da je odnos vladajočih do korupcije v Sloveniji katastrofalen, način dela pa nesprejemljiv. Po besedah predsednika Jasmina Feratovića si želijo zajeziti sistemsko korupcijo. »Transparentnost ni vrednota, ki bi jo zagovarjali kar tako, ampak je pogoj, da država deluje,« je poudaril.

Osredotočili se bodo tudi na reševanje stanovanjske problematike z obdavčitvijo nepremičnin, v katerih lastniki ne prebivajo. Po Feratovićevih besedah so se stanovanja v mandatu te vlade podražila za 25 odstotkov.

Pirati so predstavili tudi kandidatno listo, ki jo bodo dokončno oblikovali februarja. Za zdaj so med kandidati podpredsedniki stranke Nina Beyokol, Igor Brlek in Matjaž Vuherer, član stranke in aktivist Ratko Stojiljković ter predsednik podmladka stranke Leon Božič.

Vladimir Prebilič bo kandidiral v domačem Kočevju, če bodo v stranki ocenili, da je to potrebno, pa tudi v Ljubljani.

Feratović je pojasnil, da se bodo na volitve podali sami, in napovedal, da bodo v prihodnjih dneh uspešno zaključili zbiranje podpisov volivcev, ki jih zunajparlamentarne stranke potrebujejo za vložitev kandidatnih list. »Želimo si biti del parlamentarne politike, napisati politiko na novo, biti alternativa, ne pa privesek že ustaljenim strankam,« je zatrdil.

Prebilič: Politika je lahko plemenita

Ambicija volilnega programa stranke Prerod, ki so ga predstavili na programski konferenci v Mariboru, je »narediti Slovenijo sposobno najti odgovore na kompleksne izzive sodobnosti«, je poudaril njen podpredsednik Klemen Grošelj. Predsednik Vladimir Prebilič je prepričan, da bodo z delom, programom in ekipo znali nagovoriti ljudi, da je politika lahko »plemenita stvar in ne kloaka«.

Med predstavljenimi ukrepi so sicer v stranki na področju gospodarstva izpostavili pošteno plačilo in razbremenitev dela. Ob tem sta ključna tudi racionalnost javnih sistemov in boj proti korupciji.

Strankine prioritete so ob izobraževanju in decentralizaciji predvsem na področju zdravja, predstavil pa jih je Janez Poklukar, minister za zdravje v tretji vladi Janeza Janše. Stranka se bo zavzemala za delujoče javno zdravstvo, izgon korupcije iz zdravstva in »konec boja med zdravniki in vlado«. Poklukar je ob tem ocenil, da so bili v času zdajšnje vlade zdravniki ponižani kot še nikoli, medicinske sestre odrinjene na rob, namesto dialoga s stroko pa je Slovenija dobila zakon, ki je padel na ustavnem sodišču.

Postopka sestavljanja kandidatnih list še niso zaključili, trenutno imajo pripravljen seznam 100 imen, ki ga morajo skrčiti na 88 kandidatnih mest. Prebilič bo kandidiral v domačem Kočevju, če bodo v stranki ocenili, da je to potrebno, pa tudi v Ljubljani. STA