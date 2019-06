Več krajev v osrednji Sloveniji je nekaj pred 17. uro prizadelo neurje z obilnimi padavinami in vetrom. Na upravi za zaščito in reševanje so doslej zabeležili 41 dogodkov. Meteorna voda je v 36 primerih poplavljala kleti objektov, v petih primerih pa je šlo za vetrolom, so navedli.



Sanacija posledic še poteka, med drugim pomagajo gasilci lokalnih prostovoljnih gasilskih društev in poklicni gasilci CZR Domžale.