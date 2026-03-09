V ozadju debelosti je vsaj hujša čustvena stiska

Kar 17,6 odstotka splošne populacije otrok in mladostnikov v Sloveniji ima po zadnji študiji HBSC iz leta 2022 čezmerno telesno maso oziroma debelost. Zelo veliko težav z debelostjo je zaznati v severovzhodni Sloveniji, še posebno v pomurski regiji, zato bo državni svet na vlado naslovil pobudo, da bi v prostorih nekdanjega samostanskega kompleksa, ki so zdaj prazni, v središču Svete Trojice v Slovenskih goricah vzpostavili drugi center za zdravljenje debelosti otrok in mladostnikov, po zgledu tistega v Šentvidu pri Stični.

Za zdravljenje najtežjih primerov, ki lahko vodijo v številne zdravstvene zaplete, na terciarni ravni skrbita Pediatrična klinika na UKC Ljubljana in Klinika za pediatrijo na UKC Maribor. Za zdravljenje debelosti na sekundarni ravni skrbi Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični. V zdravilišču Debeli rtič pa izvajajo program obravnave čezmerne hranjenosti otrok in mladostnikov, starih od 7 do 19 let, ki je projektno financiran in vključuje dvotedenski tabor Moj izziv in enoletno spremljanje.