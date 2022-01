V ozadju prestopov partikularni interesi

V nadaljevanju preberite:

Poslanci pred iztekom mandata preračunavajo, kako zagotoviti svojo nadaljnjo politično pot s prestopi v druge poslanske skupine.»Že dve leti poteka trgovanje med liberalnimi strankami, kdo bo s kom v novi koaliciji, kdo bo prvi ustanovil še eno stranko, kdo bo komu več ponudil in s tem pritegnil nekaj novih oziroma starih politikov. Na konservativnem polu so se tudi namnožile nove stranke in strančice, katerih cilj je ohraniti vsaj neko teoretično možnost za novi mandat Janeza Janše. Zdaj, nekaj mesecev pred volitvami, je čas, ko nastajanje novih strank potegne za seboj še eno stvar – izstope in/ali prestope poslancev iz ene stranke v drugo,« komentira doktor Marko Hočevar, politolog s fakultete za družbene vede (FDV). Kdo je naklonjen prepovedi poslanskih prestopov?