V Pakistanu umrl 25-letni vrhunski slovenski alpinist

Na odpravi v Pakistanu je danes umrl slovenski vrhunski alpinist Janez Svoljšak, član Alpinističnega odseka PD Kranj, je sporočila Planinska zveza Slovenije.



»Po prvih informacijah je med spanjem malo pred četrto uro zjutraj globoko zahropel, izgubil zavest in prenehal dihati. V baznem taboru so takoj začeli z nujno medicinsko pomočjo in ga tri ure oživljali, a žal zaman. Trenutno potekajo aktivnosti za prevoz preminulega v dolino in nato v Slovenijo,« so zapisali v obvestilu za javnost.



Svoljšak je v preteklosti že plezal na alpinističnih odpravah v Pakistanu, Patagoniji in na Aljaski, kombinirane smeri oz. slapove v kanadskem Skalnem gorovju ter Montani in Koloradu v ZDA, še o njem piše Planinska zveza Slovenije. »Med njegovimi vzponi izstopata tudi solo vzpon v severni steni Matterhorna (Schmidtova smer) in solo vzpon na Mont Blanc v enem dnevu po grebenu Innominata. Leta 2016 je bil evropski prvak v lednem plezanju in zmagovalec na tekmi svetovnega pokala.«