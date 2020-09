FOTO:V Parizu znova rumeni jopiči, poročajo tudi o nasilju

FOTO: Alain Jocard/AFP

Pandemija novega koronavirusa, ki je Francijo močno prizadela, je rumene jopiče , simbole protestov proti francoskemu predsedniku, umaknila z naslovnic medijev, a so se vrnili. Tuji mediji znova poročajo o njihovem protestu v Parizu.Poročajo tudi o nasilju oziroma napetostih med protestniki in policisti, ki so prisotni v velikem številu. Ti so uporabili solzivec, do zgodnjega popoldneva so aretirali že 193 ljudi.Rumeni jopiči, ki so proti reformam aktualne francoske politike in predsednikaprotestirali v letih 2018 in 2019 – proteste je pogosto spremljalo nasilje in uničevanje trgovin in drugih objektov v središču Pariza –, so se zjutraj v središče francoske prestolnice podali iz večih četrti, do napetosti s policijo je prišlo v bližini Elizejskih poljan in avenije ter trga de Wagram, kjer so se skušali zbrati, čeprav je to v času pandemije prepovedano.Francoski premierje včeraj opozoril, da se razmere v epidemiji novega koronavirusa v Franciji slabšajo, vendar pa se bodo poskušali izogniti ponovnemu zapiranju države, kar bi dodatno škodovalo gospodarstvu.»Ne moremo pristati na rope in kaos na Elizejskih poljanah,« se je zjutraj na rumene jopiče odzval prefekt policije. V okolici Elizejskih poljan in vladnih institucij, kot sta državni zbor (Assemblée Nationale) ali vladna palača Matignon, absolutno prepovedano.Kot poroča agencija AFP, je sicer protestiralo le okoli tisoč ljudi, mnogo manj, kot so upali organizatorji. Tudi policisti so jih pričakovali okoli 5000. Med njimi tisoč potencialni nevarnih.Eden izmed voditeljev rumenih jopičevje sicer pozval k »popolni državljanski nepokorščini«. Denimo tako, da se ne odzoveš na zahtevo policistov, da jim pokažeš dokumente.