V parlament bi se uvrstili dve novi stranki, največja podpora SDS

Če bi bile volitve danes, bi se v parlament uvrstilo sedem strank, poleg trenutne državnozborske zasedbe še Demokrati Anžeta Logarja in stranka Resni.ca, kaže anketa Mediane za TV Slovenija. Največjo podporo bi sicer dobila SDS, sledilo bi ji Gibanje Svoboda. Med najbolj priljubljenimi politiki ostaja predsednica države Nataša Pirc Musar.

Glede na anketo, bi SDS volilo 21,6 odstotka vprašanih (januarja 20,6 odstotka), na drugem mestu je Gibanje Svoboda s 16,2 odstotka (januarja 16,9 odstotka). Tretje mesto je tokrat zasedla novoustanovljena skupna lista NSi, SLS in Fokus s 7,8 odstotka podpore (januarja 6,1 odstotka), na četrto mesto pa je padla stranka SD s 7,1 odstotka (januarja 6,4 odstotka).

Sledijo Demokrati s 5,7 odstotka podpore (januarja 5,2 odstotka) in skupna lista Levice in Vesne s 5,4 odstotka podpore (januarja 5,2 odstotka). Na parlamentarnem robu sta z isto stopnjo podpore Piratska stranka (januarja 2,8 odstotka) in Resni.ca (januarja 4,5 odstotka), ki bi ju tokrat podprlo štiri odstotka vprašanih.

Največ poslanskih sedežev bi dobila SDS, in sicer 30, Gibanje Svoboda pa bi dobila 23 poslancev. Skupna lista NSi, SLS in Fokusa in SD bi dobili vsaka po devet poslanskih sedežev, skupni listi Levice in Vesne pa bi pripadlo sedem poslanskih mandatov. Sledijo Demokrati Anžeta Logarja s šestimi sedeži, štiri poslance pa bi dobila še stranka Resni.ca.

Pod parlamentarnim pragom, a parlamentu najbližje je stranka Prerod Vladimirja Prebiliča z 2,6 odstotka podpore (januarja 2,4 odstotka), sledi ji SNS s 2,4 odstotka podpore (januarja en odstotek). Malenkost so pridobili Zeleni Slovenije in Stranka generacij s 1,4 odstotka podpore (januarja 1,3 odstotka) ter Glas upokojencev Pavla Ruparja z 1,2 odstotka podpore (januarja 1,1 odstotka). Stranko Mi, socialisti! je tokrat podprlo 1,2 odstotka vprašanih (januarja 1,4 odstotka).

Mediana je preverjala tudi priljubljenost politikov. FOTO: Blaž Samec

Med še neodločenimi anketiranci jih 13,6 odstotka (še) ne ve, katero stranko bi volili, 3,3 odstotke vprašanih ne bi volilo nobene, 0,9 odstotkov vprašanih pa bi volilo druge stranke.

Mediana je preverjala tudi priljubljenost politikov. Na vrhu lestvice ostaja predsednica države Nataša Pirc Musar. Sledi ji gospodarski minister in predsednik stranke SD Matjaž Han. Na tretjem in četrtem mestu sta še vedno predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in evropska komisarka za sosedsko politiko in pogajanja o širitvi Marta Kos. Na peto mesto pa so vprašani ponovno uvrstili predsednika Demokratov Anžeta Logarja.

Sokoordinator Levice Luka Mesec je na osmem mestu, sledi mu predsednik NSi Jernej Vrtovec na devetem mestu. Pred njima sta se uvrstila ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in minister za finance Klemen Boštjančič. Premier Robert Golob se je uvrstil na deseto mesto, takoj za njim pa je 11. mesto zasedel predsednik SDS Janez Janša.

Anketiranci so odgovarjali tudi na vprašanje, ali podpirajo predlog za ustanovitev urada za deportacijo migrantov, kar je v državnem zboru napovedal poslanec SDS Žan Mahnič. Predloga ne podpira 44,8 odstotka vprašanih, podpira pa ga 37,6 odstotka. Predloga ne pozna ali o njem nima mnenja 18,6 odstotka anketiranih.

Četrta v nizu raziskav javnega mnenja, ki jih bo Inštitut Mediana za TVS pripravljal do državnozborskih volitev, je potekala med 9. in 12. februarjem. Prek spletnih in telefonskih anket je sodelovalo 755 državljanov.