V petek 15 novih okužb, umrla ena oseba

Vlada RS je sporočila nove podatke glede števila okuženih s koronavirusom. Ob 1161 testih so v petek zabeležili 15 okužb s koronavirusom, ena oseba je zaradi covida-19 umrla , skupaj je število umrlih v Sloveniji tako naraslo na 81. V bolnišnicah je hospitaliziranih 77 oseb, 23 se jih zdravi na intenzivni negi. Štiri osebe so včeraj odpustili iz bolnišnične oskrbe.V nacionalni preiskavi, v kateri so 3000 oseb povabili k testiranju, jih je povabilo sprejelo 1308 ljudi, odvzeli so 872 vzorcev.V četrtek je bilo ob 1315 testiranjih sicer potrjenih sedem okužb z novim koronavirusom, zaradi bolezni covid-19 pa je umrl en človek. Doslej je bilo v Sloveniji opravljenih 48.179 testov na novi koronavirus, okužilo pa se je 1388 ljudi.