V petek ob 2893 testih potrdili 227 okužb s koronavirusom

Potem ko so v četrtek našteli rekordno število okužb , so v petek opravili 2893 testov. Potrdili so 227 okužb s koronavirusom sars-cov-2. Ena oseba je zaradi covida umrla, so sporočili z vlade.Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so včeraj povedali, da številke niso ugodne, niso pa alarmantne. Okužbe s koronavirusom se širijo v lokalnih skupnosti po celotnem območju Slovenije, pri čemer je pričakovano, da je največ okužb v osrednjeslovenski regiji, kamor ljudje prihajajo delat in študirat, pa v celjski in mariborski. Ljudje se največkrat okužijo ob stiku z okuženo osebo. Vnesenih okužb je malo, prejšnji teden jih je bilo 20, zaradi česar tovrstne okužbe za delo epidemiologov trenutno niso bistvenega pomena.V zadnjih dveh tednih je število okuženih preseglo 60 oseb na 100.000 prebivalcev, incidenca okuženih pa se v zadnjih 70 dneh nepretrgoma veča v celotni Uniji.