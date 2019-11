»V petek povedo, da vas v ponedeljek ne potrebujejo več«

Slovenj Gradec – Bolnišnice, zdravstveni domovi in domovi za starejše ob meji z Avstrijo se poleg splošne kadrovske stiske spopadajo še z odlivom kadrov čez severno mejo. Ljudje odhajajo zaradi boljših pogojev dela in zaslužka, a naj bi se trend odhodov po mnenju direktorja Koroškega doma starostnikov v Črnečah Srečka Mlačnika že ustavljal.»Avstrijski domovi za starejše bodo kadrovsko kmalu zapolnjeni, ostalo bo le nekaj delovnih mest za nego starejših na domu. V tem primeru gre za izjemno naporno zgodbo, tako fizično kot psihično. Poleg tega je to delo malo cenjeno in zanj nikomur ne rečejo hvala,« pove Srečko ...