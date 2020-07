V petek sestanek o ukrepih za zagotavljanje varnosti kopalcev

Opozorila na območju Kajak centra. FOTO: PU Nova Gorica

Miklavčič: Predpisi očitno niso dovolj

Potem ko se je v torek v Soči pri Solkanu blizu hidroelektrarne utopil otrok , je župan Nove Goriceza petek sklical sestanek s Soškimi elektrarnami in ostalimi akterji. Na njem bodo dogovorili ukrepe za zagotavljanje varnosti kopalcev še v tej kopalni sezoni in trajnejše rešitve za v bodoče, je za STA povedal župan.Otrok se je v spremstvu odrasle osebe kopal na kopalnem območju Soča pri kajakaškem centru, potem pa je vodostaj reke tam nenadoma narasel, tok pa je otroka odnesel preko kajakaške proge v smeri Italije. Za otrokom je najprej zaplaval odrasel član družine, ki ga ni mogel dohiteti, neuspešna sta bila tudi dva mlada kopalca, ki sta bila ob kajakaški progi Nad omenjenim območjem stoji hidroelektrarna Solkan, na celotnem kopalnem območju pa je postavljenih pet tabel, ki kopalce opozarjajo na previdnost. Po županovih pojasnilih so tri table postavile Soške elektrarne Nova Gorica (SENG), dve pa Kajak center Solkan.»S tem je zadoščeno predpisom, vendar v praksi ugotavljamo, da se tragične nesreče še vedno dogajajo, kar pomeni, da je potrebno še dodatno poskrbeti za varnost. Predpisi torej niso dovolj,« je poudaril Miklavič, ki meni, da za varnost ni dovolj dobro poskrbljeno.Po njegovi oceni bi bilo najbolje na dvig gladine vode opozoriti z zvočnim in vidnim signalom. »Tako bi bili vsi kopalci in ostali neposredno na lokaciji opozorjeni, da se bo voda kmalu dvignila in bi se lahko pravočasno umaknili. Potrebno bo dodati tudi napise v tujih jezikih,« je izpostavil.Območje, kjer je prišlo do nesreče, je po klasifikaciji agencije za okolje kopalno območje, kopanje tam po županovih pojasnilih ni prepovedano, z višino vode pa upravlja SENG.Kot so za STA pojasnili v SENG, so z Miklavičevo pobudo seznanjeni in so pripravljeni aktivno sodelovati pri iskanju ustreznih rešitev.»Družba SENG ni upravljavec omenjenega območja. Na tem območju dosledno izpolnjujemo obveznosti, določene s koncesijsko pogodbo za gospodarsko izkoriščanje vode Soče, Idrijce in Bače za proizvodnjo električne energije,« so dejali.Hidroelektrarna Solkan po njihovih navedbah obratuje skladno z veljavno koncesijsko pogodbo ter skladno z vsemi potrebnimi dovoljenji in soglasji.Skladno s tem se gibljejo tudi pretočne količine dolvodno jezu hidroelektrarne Solkan, način obratovanja pa se vsakodnevno oz. tudi večkrat dnevno usklajuje, glede na potrebe elektroenergetskega sistema Slovenije, so dodali.To v praksi po njihovih pojasnilih pomeni, da elektrarna v določenih terminih v dnevu obratuje z minimalnim pretokom v višini približno 15 kubičnih metrov na sekundo, v določenih terminih pa se ti pretoki povečajo do 120 kubičnih metrov na sekundo.»Kot rečeno, pa vse to narekujejo potrebe elektroenergetskega sistema. Gre za obratovanje v normalnih razmerah, torej izven obdobij visokih vod,« so navedli in dodali: »Pri obratovanju elektrarne striktno upoštevamo vse predpisane ukrepe in dovoljene postopke.«Župan Miklavič se je sicer odločil, da bo k zagotavljanju višje stopnje varnosti pozval tudi Holding Slovenskih elektrarn (HSE), pod okrilje katerega sodi tudi SENG. V državi je po njegovi oceni morda še več podobnih nevarnih točk ob hidroelektrarnah.