V petek začetek zbiranja podpisov za referendum o plačevanju parkirnine

Ljubljanski župan Zoran Janković je določil obdobje za zbiranje podpisov za razpis referenduma o spremembah odloka o urejanju prometa v mestni občini, ki ga zahteva Iniciativa za Štepanjsko naselje. Zbirali jih bodo lahko od petka, 24. aprila, do vključno četrtka, 28. maja. Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini.

Ljubljanski mestni svetniki so spremembe odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, ki širi območja plačljivega parkiranja v mestnih soseskah, sprejeli 23. marca. Med drugim predvideva, da bo parkiranje na javnih parkirnih površinah v stanovanjskih soseskah plačljivo po cenah, določenih za cono 3, torej 70 centov na uro podnevi in dva evra za vso noč.

Stanovalci bodo lahko osebne avtomobile parkirali s parkirno dovolilnico. Praviloma bo izdana ena na stanovanje, veljala bo 365 dni, stala pa bo 60 evrov. Če je v soseski dovolj parkirnih mest, se bo lahko na stanovanje izdala tudi druga in tretja dovolilnica, ki bosta stali 120 in 240 evrov.

Številni prebivalci naselja novi ureditvi nasprotujejo in menijo, da bi morala biti parkirišča v njihovi lasti. Vložili so tudi tožbo, na podlagi katere je Okrajno sodišče v Ljubljani z začasno odredbo zadržalo izvajanje novega parkirnega režima v delu Štepanjskega naselja. V njej nalaga Mestni občini Ljubljana, da do končne odločitve sodišča preneha izvajati uvedeni parkirni režim.

Okrajno sodišče v Ljubljani je z začasno odredbo zadržalo izvajanje novega parkirnega režima v delu Štepanjskega naselja. FOTO: Dejan Javornik

V Iniciativi za Štepanjsko naselje, kjer v teh spremembah vidijo prenašanje posledic dolgoletnega zanemarjanja prometne problematike na stanovalce, so pobudo za naknadni referendum o ljubljanskih parkiriščih vložili v začetku meseca. Priložili so ji več kot 250 podpisov Ljubljančanov. Ob več organizacijah so jih podprli tudi prebivalci ljubljanskih sosesk Fužine, Savsko naselje, Koseze, Spodnja Šiška, Trnovo, Moste in Bežigrad.

Na referendumu bi prebivalce Mestne občine Ljubljana vprašali, ali so za to, da se uveljavi 4. člen novele odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, ki uvaja ureditev parkiranja v območjih sosesk.

Janković o pobudi za referendum meni, da gre za predvolilno kampanjo civilnih iniciativ.