    Slovenija

    V petek začetek zbiranja podpisov za referendum o plačevanju parkirnine

    Številni Ljubljančani novim ureditvam plačevanja parkirnine nasprotujejo in menijo, da bi morala biti parkirišča v njihovi lasti.
    Na referendumu bi prebivalce vprašali, ali so za to, da se uveljavi 4. člen novele odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana. FOTO: Dejan Javornik
    STA
    22. 4. 2026 | 10:01
    22. 4. 2026 | 10:28
    2:53
    A+A-

    Ljubljanski župan Zoran Janković je določil obdobje za zbiranje podpisov za razpis referenduma o spremembah odloka o urejanju prometa v mestni občini, ki ga zahteva Iniciativa za Štepanjsko naselje. Zbirali jih bodo lahko od petka, 24. aprila, do vključno četrtka, 28. maja. Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini.

    Ljubljanski mestni svetniki so spremembe odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, ki širi območja plačljivega parkiranja v mestnih soseskah, sprejeli 23. marca. Med drugim predvideva, da bo parkiranje na javnih parkirnih površinah v stanovanjskih soseskah plačljivo po cenah, določenih za cono 3, torej 70 centov na uro podnevi in dva evra za vso noč.

    Stanovalci bodo lahko osebne avtomobile parkirali s parkirno dovolilnico. Praviloma bo izdana ena na stanovanje, veljala bo 365 dni, stala pa bo 60 evrov. Če je v soseski dovolj parkirnih mest, se bo lahko na stanovanje izdala tudi druga in tretja dovolilnica, ki bosta stali 120 in 240 evrov.

    Številni prebivalci naselja novi ureditvi nasprotujejo in menijo, da bi morala biti parkirišča v njihovi lasti. Vložili so tudi tožbo, na podlagi katere je Okrajno sodišče v Ljubljani z začasno odredbo zadržalo izvajanje novega parkirnega režima v delu Štepanjskega naselja. V njej nalaga Mestni občini Ljubljana, da do končne odločitve sodišča preneha izvajati uvedeni parkirni režim.

    Okrajno sodišče v Ljubljani je z začasno odredbo zadržalo izvajanje novega parkirnega režima v delu Štepanjskega naselja. FOTO: Dejan Javornik

    V Iniciativi za Štepanjsko naselje, kjer v teh spremembah vidijo prenašanje posledic dolgoletnega zanemarjanja prometne problematike na stanovalce, so pobudo za naknadni referendum o ljubljanskih parkiriščih vložili v začetku meseca. Priložili so ji več kot 250 podpisov Ljubljančanov. Ob več organizacijah so jih podprli tudi prebivalci ljubljanskih sosesk Fužine, Savsko naselje, Koseze, Spodnja Šiška, Trnovo, Moste in Bežigrad.

    Na referendumu bi prebivalce Mestne občine Ljubljana vprašali, ali so za to, da se uveljavi 4. člen novele odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, ki uvaja ureditev parkiranja v območjih sosesk.

    Janković o pobudi za referendum meni, da gre za predvolilno kampanjo civilnih iniciativ.

    Novice  |  Slovenija
    Grožnje z bombo

    Hrvaška obala: spet grožnje z bombami, evakuirali več srednjih šol

    Obvestila o domnevno podtaknjenih eksplozivnih napravah so poleg Reke med drugim prejeli v srednjih šolah v Opatiji, Crikvenici in Čabru.
    22. 4. 2026 | 10:18
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    V petek začetek zbiranja podpisov za referendum o plačevanju parkirnine

    Številni Ljubljančani novim ureditvam plačevanja parkirnine nasprotujejo in menijo, da bi morala biti parkirišča v njihovi lasti.
    22. 4. 2026 | 10:01
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski biolog o prepovedi robotskih kosilnic: Katastrofa za ježe!

    Sodobna tehnologija z naprednimi senzorji naj bi sicer prepoznala ovire in se jim izognila, a v praksi to ne velja vedno.
    22. 4. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Okrogla miza RK

    Revščina starejših ni izbira, je realen in sistemski problem

    Dobra tretjina žensk, starejših od 75 let, živi pod pragom tveganja revščine. Starejši ko so ljudje, bolj revni so.
    Andreja Žibret 22. 4. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Kazenska preiskava

    Preiskava na Floridi: Če bi bil chatgpt oseba, bi bil obtožen umora

    V izmenjavi sporočil s chatgptjem je osumljeni strelec iskal nasvet, kakšno vrsto pištole in streliva naj uporabi ter kje in kdaj bo na FSU veliko ljudi.
    22. 4. 2026 | 09:19
    Preberite več
