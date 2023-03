V Piranu bodo čistilki zaposlili za polni delovni čas

Na četrti redni seji občinskega sveta Občine Piran so svetniki sprejeli proračun za leto 2023, v katerem so zagotovili tudi dodatna sredstva za zaposlitev dveh čistilk s polnim delovnim časom, v skupnem znesku 23.880 evrov, in s tem prekinili dosedanjo prakso tako imenovanega »outsourcinga« - se pravi najema storitve čiščenja - v občinski palači, so sporočili iz občine.

»Prepričan sem, da je storitev čiščenja pomembna za vsak kolektiv in da je prav, da to storitev opravljajo članice in člani kolektiva. Da je prav, da tudi občina zelo jasno pove, da manj plačana dela niso manj vredna. Da so ljudje, ki opravljajo to delo, pomembni za nas. Da nam je njihovo dostojanstvo bolj pomembno od domnevnih prihrankov,« je ob tej priložnosti poudaril župan Andrej Korenika. Zdaj upa, da bodo s to odločitvijo morda dali zgled tudi drugim javnim institucijam.

Proračun Občine Piran je sicer težak skoraj 46 milijonov evrov, pri čemer bo občina več kot 21 milijonov evrov namenila za investicije, prednost pa bo letos dobila infrastruktura. Občina bo gradila kanalizacijo, infrastrukturo za vodooskrbo, ceste in kolesarske poti, plaže in priobalni pas, začela pa bo tudi z urejanjem obrtne cone Dragonja.

Svetniki so na včerajšnji seji med drugim potrdili tudi predlog cenika storitev na tržnici Piran in na novi nadkriti tržnici Lucija, ki jo bodo slovesno odprli jutri. Cena dnevnega najema stojnice na tržnici Lucija bo znašala 2,35 evra, zaradi bistveno težjega dostopa do tržnice v Piranu pa bo najem tamkajšnjih stojnic za prodajo izdelkov iz lastne pridelave še naprej brezplačen.

Ob prenosu sobaric na zunanjo družbo z namenom znižanja stroškov sta veliko prahu v javnosti dvignili družbi Sava Turizem v primeru Hotela Bernardin in Istrabenz Turizem za svoje portoroške hotele. Obe druižbi posredno lastniško obvladuje država, vladajoča koalicija pa se je deklarativno večkrat zavzela za čim boljši položaj delavcev. Sindikati opozarjajo, da gre za sporno prakso, saj imajo zaposleni pri zunanjem izvajalcu običajno slabše pogoje dela, dogajajo pa se tudi številni primeri kršitev njihovih pravic.