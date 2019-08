FOTO:V piranskem mestnem jedru gori hiša

Požar v Piranu. Foto Boris Šuligoj

Malo po 16. uri je zagorelo v eni od piranskih kleti v strnjenem mestnem jedru. Ker gre za zelo strnjeni in stari del Pirana, je precejšnja nevarnost, da se ogenj razširi tudi na druga stanovanja, kar so nam povedali tudi na številki 112.Gasilci, ki so po nekaj minutah (iz piranskega prostovoljnega gasilskega društva in iz Gasilske brigade Koper) prispeli na kraj, so evakuirali nekaj stanovalcev iz bližnjih hiš in se spopadli z ognjem. Vendar gašenje ni lahko, saj so se kot kaže vnele tudi lesene grede pod ometi. Dostop do požarišča je težaven, saj gre za ozke ulice, hiše pa so med seboj povezane. Ogroženih je več bližnjih stanovanj.Po prvih neuradnih ocenah naj bi zagorelo v skladišču zasebnega podjetja Adet, ki za Okolje Piran izvaja odvoz smeti iz Pirana. V eni od tamkajšnjih kleti ima to podjetje orodje in opremo za odvoz smeti, tudi plastične kante. Toda predsednik uprave Okolja Piran Gašpar Gašpar Mišić je po prvih informacijah, ki jih ima, zanikal, da bi se požar začel pri njihovih kooperantih.