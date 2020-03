V Piranu nov direktor uprave – Daniel Tomljanović

Daniel Tomljanović, novi direktor občinske uprave Piran. FOTO: Osebni arhiv

Piran – Nov direktor občinske uprave bo prvega aprila postal, ki je sicer občinski svetnik z liste Naš kraj in trenutno še direktor špeditersko-logističnega podjetja VV - LOG. Sklep je pred nekaj dnevi sprejel piranski župan, ki je med osmimi kandidati dokončno odločil o tej funkciji.Čeprav je Tomljanović izkušen poslovnež na področju logistike, pa na področju upravnega prava nima izkušenj in izobrazbe. Župan Zadković ga je imenoval predvsem v prizadevanju, da bi na to funkcijo prišel nekdo z menedžerskim znanjem in izkušnjami in nekdo, ki naj bi vnesel nekaj novega organizacijskega vetra in pristopa v delo občinske uprave. Zato se bo moral novi direktor pri strokovnih odločitvah v dobri meri opreti na vodje posameznih uradov občinske uprave.Sedanja vršilka dolžnosti, ki se je prav tako prijavila za omenjeno funkcijo, bo spet prevzela urad za okolje in prostor.Daniel Tomljanović je inženir tehnologije prometa, nekaj časa je kot regionalni menedžer za Intereuropo deloval v Šanghaju, kasneje pri velikem italijansko-švicarskem ladjarju MSC, bil izvršni direktor za operativo in prodajo Luke Koper v času predsedovanjain leta 2015 postal solastnik in direktor špediterskega podjetja VV - LOG, ki je zdaj v lasti logista Feršped. Ima tudi certifikat za nadzornika, ki ga je izdalo Združenje nadzornikov Slovenije.Po prevzemu direktorske funkcije bo začasno zamrznil funkcijo v logističnem podjetju, na njegovo mesto v občinski svet pa bo sedel jadraleciz Portoroža, ki je bil na volitvah šesti z liste Naš kraj.