V Piranu odprli vrata legalizaciji črnih gradenj

Piranski občinski svet je na zadnji seji legaliziral portoroško vilo podjetnika Lorisa Požarja in pri tem obšel razlago zakona, ki jo je podalo ministrstvo za okolje in prostor. Svetniki se sklicujejo na pooblastila, ki jim jih daje nova prostorska zakonodaja – to sicer ravno zaradi nedorečenosti že popravljajo. Ministrstvo je opozorilo, da zakon občinskim svetom ne daje možnosti za legalizacijo zgrajenih objektov. Pa vendar so v Piranu sklenili drugače. Vesna Vičič, vodja urada za okolje in prostor na piranski občini, je pojasnila, da se je v konkretnem primeru investitor obrnil nanje s pobudo za lokacijsko preveritev, ...