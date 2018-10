V Piranu pobegnila kobra, preudarnost preprečila nesrečo

Le četrt ure časa za intervencijo, sicer bi moral plačati

V Piranu, kjer so se odločili za razstavo tujih strupenih kač, se je v soboto zgodil dogodek, ki bi lahko imel hujše posledice, a teh na srečo ni bilo. Na eno piranskih ulic v soseščini stavbe, kjer je bila na ogled razstava, je pobegnila mlada kača. Prisebna »najditeljica« jo je najprej fotografirala, zatem s pomočjo kavlja »pospravila« v škatlo in poklicala številko 040 322 449, ki ustreza »kačofonu« , servisnemu telefonu Herpetološkega društva Slovenije oziroma Societas herpetologica slovenica.Reagirala je prisebno. Kot so nam sporočili s policijske uprave v Kopru, so bili o pobegu in srečnem razpletu obveščeni včeraj nekaj po poldnevu, na prijavo o najdbi kače pa so se odzvali z večimi razgovori, na podlagi katerih so ugotovili, da je ženska dejansko našla na ulici v Piranu tujerodno afriško strupenjačo vrste Naja Pallida , afriško rdečo pljuvajočo kobro, ki lahko zraste do nekaj več kot metra dolžine.Gre za nevarno kačo, ki se brani s pluvanjem strupa, in sicer ga izbrizga proti očem s ciljem oslepitve nasprotnika. Stik njenega strupa s kožo je manj nevaren, nevaren pa je stik z očmi, usti, nosom oziroma s sluznico. V Piranu pobegli primerek je sicer še mladič in manj nevaren.Pogumna ženska je po soočenju s kačo – kot so v poročilu še zapisali policisti – poklicala »kačofon«, nakar so kobro prevzeli člani društva. Policisti pa so obvestili dežurno veterinarsko inšpektorico in okrožno državno tožilko. Zadevo bodo namreč obravnavali kot kršitev Zakona o zaščiti živali, in sicer kot nezavarovanje nevarne živali.Na »kačofonu« nam jeiz Medvod, ki je v soboto prevzel intervencijo, povedal, da je kača, ki je stara le nekaj mesecev, zdaj na varnem, in sicer pri enem izmed članov Herpetološkega društva Slovenije. Sam je strupenjačo v Piranu le prevzel, pri čemer se zaradi lokalnih predpisov o parkiranju niti ni mogel preveč obirati.Tudi takšne so lahko okoliščine intervencij v tovrstnih primerih: za prenos kače iz škatle v herpetološko vrečko in informiranje o okoliščinah dogodka je imel na voljo le četrt ure, kolikor je mogoče v Piranu parkirati brezplačno ... Sicer bi ga intervencija, ki je seveda prostovoljna, še nekaj stala.Kot je dodal Planinc, ki se je iz službe ravno odpravljal na današjo intervencijo v Šmartno pri Ljubljani, kjer ga je čakalo reševanje goža v sodu, je bil piranski dogodek prvi, v katerem je šlo za pobeg tuje strupenjače. Z reševanjem situacij, pri katerih je šlo za eksotične kače, imajo sicer pri kačofonu že več izkušenj, a z nestrupenimi. Letos so imeli, denimo, dva primera s pitonoma, od katerih je moral eden naposled v posvojitev.