V Piranu poplavlja morje, opozarjajo na dodatno povišanje gladine (VIDEO)

V Piranu, kjer je danes prišlo do razlivanja morja na najbolj izpostavljenih delih obale, se pripravljajo na dodatno povišanje gladine v višini okoli 15 centimetrov. Kot so za STA pojasnili na Občini Piran, razmere spremljajo v sodelovanju s pristojnimi službami. Občane ob tem pozivajo k previdnosti na območjih, kjer lahko pride do zastajanja vode.

Po napovedih bo gladina morja povišana danes in v torek, pri čemer se bo morje predvidoma razlivalo predvsem v večernih urah med 21. in 23. uro.

Situacija naj bi se postopoma umirila

Na terenu so pripravljene ekipe, ki po potrebi izvajajo ukrepe za zmanjšanje vplivov na promet ter zagotavljanje varnosti prebivalcev in obiskovalcev, so še navedli na piranski občini.

»Poudariti velja, da gre za naravni pojav, povezan z nizkim zračnim pritiskom, plimovanjem ter vplivom lune. Takšni dogodki se na našem območju pojavijo tudi do desetkrat na leto,« so izpostavili. Do večjih dvigov morske gladine sicer običajno pogosteje prihaja od oktobra do decembra.

Situacija naj bi se po torkovem večernem plimovanju postopoma umirila, pri čemer bo piranska občina javnost sproti obveščala o morebitnih spremembah.