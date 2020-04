V Piranu so za nov svetovni red

Ogromen in kričeč napis ni v ponos upravljalcem mesta. FOTO: Boris Šuligoj

Piran – V Piranu se je v soboto pozno popoldan pojavil zelo izstopajoč grafit s sporočilom: »New World Order« (Novi svetovni red). Gre za grafit na Punti, na javni (občinski) steni, dolgi vsaj kakih 25 metrov in visoki pet metrov. Na Policijski upravi Koper smo zvedeli, da tega mazaštva še ni nihče prijavil. Na občinski upravi pa nam je svetovalec županadejal, da so za akcijo izvedeli, vendar se še niso odločili, kako naj ukrepajo. Odgovornim občinarjem doslej menda še ni bilo povsem jasno, koliko takšna akcija škodi spomeniško zaščitenemu mestu.Ker so se na omenjenem zidu pogosto pojavljali grafiti z najrazličnejšimi sporočili, so jih v glavnem na tiho dopuščali (v smislu, da naj imajo ulični umetniki svoj kotiček tudi v Piranu), če pa je kak grafit vendarle presegal meje dobrega okusa (s političnimi ali drugimi vsebinami), pa so občasno naročali njihovo prekritje.Zvedeli smo lahko, da je avtor grafita odgovornim znan, da je zanj porabil kar veliko kilogramov barve in da je svojo »umetnino« ustvarjal skoraj ves sobotni dan. To pomeni, da izdelek niti ni tako poceni. Stena, ki jo je poslikal, resda ni ugledna, vendar deluje na silhueti spomeniško zaščitenega mesta zelo nasilno in je vidna do morske obzornice. Hkrati pa odpira razpravo, če so takšni grafiti res lahko dovoljeni na takem mestu, saj o estetskem sporočilu ne more biti dvoma.Če v Piranu ne vedo, ali tak grafit sodi na stene njihovega mesta, naj pošljejo odgovorne na ekskurzijo v Benetke, Rovinj in Dubrovnik, se posvetujejo s tamkajšnjo stroko in potem zastavijo pravila ter ukrepe za take primere. Sicer pa je avtor grafita dosegel svoje in vsaj malce spet prebudil mestece, ki v svojem lagodnem mediteranskem vsakdanu rado zaspi.