V Piranu starši zaradi nepričakovane podražitve vrtca napovedujejo protest

»Piranski župan Matej Korenika želi dvigniti cene vrtcev za vrtoglavih 60 odstotkov. To v praksi za večino pomeni med 70 in 85 evri dražjo položnico vsak mesec. Starši smo se organizirali in bomo imeli protest,« je sporočil Toni Ostan, eden od nezadovoljnih staršev, ki somišljenike vabi, da se jim pridružijo jutri ob 16. uri v parku Sonce v Luciji. »Občini želimo dokazati, da ne deluje transparentno in s takim načinom mlade družine demotivira in nam škodi. Korenika je obljubljal, da bo delal za mlade! Je imel to v mislih?« je še poudarjeno v dopisu.

Kot izhaja iz gradiva za tretjo občinsko sejo, ki bo prav tako jutri, je podražitev cene predšolske vzgoje v občini, ki so jo nazadnje določili pred osmimi leti, posledica podražitve stroškov dela (plač s prispevki), ogrevanja, elektrike, vode, komunalnih storitev, čiščenja, varovanja in drugega ter zvišanje cen živil.

Trenutno so plačila staršev v javnih vrtcih na območju občine Piran med najnižjimi in ne dosegajo niti slovenskega povprečja. Za primerjavo je navedeno, da je piranska cena programa za prvo starostno obdobje 496,23 evra, za drugo starostno obdobje pa 336,70 evra, medtem ko povprečna cena vrtcev v Sloveniji znaša 512,07 evra oziroma 395,26 evra. Podobne cene kot v Piranu imajo sicer tudi v Izoli in Kopru.

Obenem odlok uvaja tudi nekatere dodatne ugodnosti (poleg obstoječih), kot so 13-odstotna olajšava za prvo starostno obdobje in 18-odstotna olajšava za drugo starostno obdobje, za kombinirani oddelke pa 20-odstotna olajšava, odvisno od dohodkovnega razreda staršev.

Grozi še dodatna podražitev?

V nov izračun ekonomske cene pa niso vključeni stroški, povezani z zvišanjem minimalne plače in tistimi, ki so posledica sprejetja novega aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja. Na občini menijo, da zaradi morebitne zagotovitve državnih sredstev v ta namen, ni smiselno še dodatno obremeniti staršev. Če pa se bo izkazalo, da država za to ne bo poskrbela, bodo prisiljeni občinskemu svetu predlagati ponovno povišanje cen.