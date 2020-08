V pismu svet stranke pozvala k premisleku in razumnemu ravnanju

PREBERITE TUDI:

Pred nami so težki izzivi, je predsednica navedla v pismu članstvu. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Predsednica DeSUSje v pismu članstvo pozvala k zakonitemu ravnanju. Svet stranke po njenem prepričanju ne more prevzeti pristojnosti za imenovanje in razreševanje vodstva stranke. Obenem jih je pozvala k »premisleku in razumnemu ravnanju v dobro uresničitve naših vsebinskih zavez in obstoja ter krepitve naše stranke«. Pivčeva je poudarila , da se je dobro zavedala odgovornosti, ki jo je prevzela ob nedavni kandidaturi za mesto predsednice DeSUS. »Velika podpora spremembam, ki so jo izkazali delegati stranke na kongresu, je naša skupna odgovornost, da nadaljujemo z odgovornim delom za dobro upokojencev in celotne slovenske družbe,« je navedla. Obžaluje, da je stranka kljub strokovnemu delu in uspešnem uresničevanju programa stranke v okviru koalicijskih zavez, v zadnjem obdobju »podvržena razburkanim tokovom«. Zato si želi, da bi se še naprej trudili za uspešno doseganje zastavljenih ciljev.»Pri vsem tem pa ne smemo izgubiti razsodnosti, da so kljub izjemni izpostavljenosti, vsa naša dejanja demokratična, dostojanstvena in predvsem zakonita, skladna s statutom stranke in usmerjena v nadaljnje uspešno uresničevanje zastavljenih ciljev,« je opozorila predsednica DeSUS. Kot je pojasnila, noben posameznik in noben organ stranke ne sme početi nezakonitih ravnanj. Svet stranke lahko izrazi svoje stališče, »ne more pa s hitenjem in nezakonitimi dejanji kongresu prevzeti pristojnosti za imenovanje in razreševanje vodstva stranke, niti za imenovanje začasnega vodstva«. To bi bilo po prepričanju Pivčeve nezakonito.»Pred nami so težki izzivi,« je predsednica navedla v pismu članstvu. Prepričana je, da bodo v stranki s predanim delom, izkušnjami, znanjem in potenciali, ponovno skupaj »ustvarili pogoje, ki bodo vsem nam v veselje in ponos«. Izpostavila je tudi nekatere izpolnjene cilje v okviru delovanja v vladi. Spomnila je, da so v obdobju epidemije zagotovili prejem solidarnostnega dodatka za socialno najbolj ogroženo skupno upokojencev in drugih ranljivih skupin, pa turistične bone za upokojence in dodatek kmečkim upokojencem.Po več kot 10 letih prizadevanj stranke jim je uspelo ustanoviti urad za starejše, ga nadgradili z uradom za demografijo in tretjim ministrskim položajem za DeSUS. Začeli so tudi intenzivno usklajevanje zakona o demografskem skladu, ki bo postavil temelj za ureditev stabilnosti in virov pokojninske blagajne. S koalicijo so se dogovorili za vložitev dopolnila za izredno usklajevanje pokojnin brez upoštevanja gospodarske rasti ter za pripravo zakona za skrajšanje obdobja za dvig odmernega odstotka. Za javno obravnavo je pripravljen zakon o dolgotrajni oskrbi, je naštela Pivčeva.Vsi že doseženi cilji in vse koalicijske zaveze, ki jih bodo uresničevali v prihodnje, bodo pomembno vplivali na izboljšanje kakovosti življenja slovenskih upokojencev, ranljivih skupin in celotne slovenske družbe, je še dodala.