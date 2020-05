V planinski nahrbtnik sodita tudi razkužilo in maska

Oprema, ki sodi v vsak nahrbtnik. FOTO: Manca Ogrin

V kočah bo spet zadišalo po klasičnih planinskih jedeh. FOTO: Manca Ogrin

S sproščanjem ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa je Planinska zveza Slovenije napovedala odpravo omejitev pri planinski dejavnosti . Z včerajšnjim dnem so tako planinske koče lahko odprle vrata za strežbo v notranjih prostorih, mogoče je tudi prenočiti. Individualno rekreacijo pa bo spet mogoče izvajati v plezalnih centrih.Planinska zveza Slovenije (PZS) je za hojo po planinskih poteh, zavarovanih plezalnih poteh, turno kolesarjenje, turno smučanje, alpinizem, športno plezanje v plezališčih in športnih dvoranah ter preostale dejavnosti v gorskem svetu pripravila nova priporočila, ki jih je mogoče prebrati na spletni strani PZS . Njihov cilj je zmanjšanje tveganja za okužbe, je poudaril generalni sekretar PZSMed osnovna priporočila sodijo naslednji nasveti:- dejavnosti se udeležite le popolnoma zdravi,- upoštevajte varnostno razdaljo 1,5 metra, sicer uporabite zaščitno masko,- poleg planinske opreme in opreme imejte v nahrbtniku stekleničko z razkužilom za roke in masko za nos in usta, lahko tudi ruto,- uporabljajte lastno opremo,- izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega ...- na vsako dejavnost se prej dobro pripravite in jo načrtujte- izogibajte se izletov in krajev z veliko ljudmi,- uporabite raje lastni prevoz, po možnosti kolo.Ob obisku planinskih koč prav tako svetujejo, da si ob prihodu razkužite roke, da ohranjate zadostno medsebojno razdaljo, uporabljate po potrebi masko za nos in usta ali druge oblike zaščite. Za mizo in v sobah maske sicer niso potrebne. Odsvetujejo uporabo otroških igral, če so pri kočah, in priporočajo, da vsi tisti, ki nameravate prenočiti v planinskih domovih, posteljo rezervirate vsaj tri dni pred prihodom in uporabljate lastno spalno rjuho.