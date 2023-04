Janša pred parlamentom: Danes smo pred začetkom nove slovenske pomladi

Na Trgu republike v organizaciji Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO) pred okoli tisoč udeleženci, opremljenimi s slovenskimi zastavami in protivladnimi transparenti, poteka protestni shod proti odločitvi vlade Roberta Goloba o ukinitvi samostojnega Muzeja slovenske osamosvojitve, ki ga je v prejšnjem mandatu ustanovila vlada Janeza Janše. Tako na shodu pred državnim zborom kot v interpelaciji Golobove vlade je glavni očitek ukinitev samostojnega Muzeja slovenske osamosvojitve.

Vrhunec shoda je bil nagovor predsednika SDS Janeza Janše. Povedal je, da si je z narod prvič in edinkrat z osamosvojitvijo sodbo spisal sam. »To je čas, ki je enotno središče naroda, nekaj kar Slovencev ne deli, osrednji sklop vrednot, ki smo jih pol leta kasneje zapisali v novo slovensko ustavo, ki je ustava vseh.« Ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve po njegovo ni nič drugega kot skrito spuščanje slovenske zastave in dvigovanje stare jugoslovanske.

»Danes je Slovenija v krizi vrednot, iz katere izhajajo vse druge krize. Kriza vrednot generira vse ostale krize, ki se čutijo v denarnicah.« Ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve po Janševo ni neko začetno dejanje, ampak končno dejanje procesa, ki so ga sprožili tisti, ki jim Slovenija nikoli ni bila intimna opcija. Govor je sklenil z besedami, da se Slovenija nahaja pred začetkom nove slovenske pomladi.

Protestno zborovanje VSO, ki ga vodi prvi predsednik vlade v samostojni Sloveniji Lojze Peterle, poteka pod geslom Za Slovenijo in resnico proti rušenju temeljev slovenske enotnosti in državnosti. »Vladna nerazumna in nedialoška ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve uveljavlja odnos do osamosvojitve, ki ni v skladu z njenimi vrednotami in našo družbo dodatno deli,« so zapisali v VSO.

Tako kot na shodu upokojencev, ki jih prireja Pavle Rupoar, tudi na shodu veteranov proti ukinitvi Muzeja osamosvojitve Slovenije prevladujejo slovenske zastave. FOTO: Leon Vidic

Peterle je povedal, da v VSO podpirajo interpelacijo proti vladi, ki jo je vložila SDS in priporočila NSi. Poslanci NSi, ki se skupaj s predsednikom stranke Matejem Toninom udeležujejo shoda, so namreč svojo interpelacijo proti ministrici za kulturo Asti Vrečko, ki je v SDS niso podprli, preoblikovali v predlog priporočil vladi za krepitev vrednot slovenske osamosvojitve, ki jih bo v petek obravnaval državni zbor. V osnovi je več poudarka na osamosvojitvenih temah v šolah.

Janez Janša ima danes veliko dela v parlamentu in pred njim. FOTO: Voranc Vogel

»Osamosvojitev pomeni prelom s totalitarnim redom. Kako nam lahko vladajo ljudje, ki ne vidijo med totalitarno Jugoslavijo in demokratično ter evropsko Slovenijo,« se je vprašal Peterle in dodal, da je glas za muzej glas proti vračanju v enoumje ter napovedal, da muzej osamosvojitve enkrat bo.

Na shodu je poleg članov VSO, ki so večinoma člani ali simpatizerji SDS, je prisoten tudi predsednik SLS Marko Balažic. Povedal je, da se na vsakem koraku kaže, da države nismo vzeli dovolj resno. Kmete, obrtnike in delavce je pozval, da skupaj vzdignejo glas.

Na desnici so začeli okrepljeno mobilizirati ljudi. FOTO: Voranc Vogel

»Protestirali bomo proti politiki, ki osamosvojitev degradira v sredstvo političnih delitev. Protestirali bomo proti ukinitvi samostojnega Muzeja slovenske osamosvojitve, ki tako ustanovo zasluži kot temeljno točko krepitve naše državotvorne, domoljubne in demokratične zavesti,« še napovedujejo v VSO

Na desnici so začeli okrepljeno mobilizirati ljudi in oblikovati javno mnenje s civilnodružbenimi aktivnostmi, pa je za Delo ocenil politični analitik in izredni profesor politologije na FDV dr. Marinko Banjac.

Po njegovo na desnici, sploh pa SDS, izkoriščajo vse večje splošno nezadovoljstvo s sedanjo vlado. »V SDS vedo, da pritiski zgolj prek glasov poslancev in predstavnikov stranke niso dovolj, in zato poskušajo kontinuirano mobilizirati ali, če hočete, s protesti in shodi ščuvati ljudi proti oblasti,« meni Banjac.