V pomlad bomo morda vstopili s snegom

Nad južno polovico Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka. V višinah bo k nam do petka pritekal razmeroma topel in suh zrak.

FOTO: Simona Fajfar/Delo

Ohladitve za konec marca niso nenavadne, doda Janez Markošek. V jutrih, ki bodo sledila, bodo temperature ponekod ostale pod lediščem, kar utegne škoditi rastlinam, ki že cvetijo.

Koledarski vstop v pomlad bo prinesel padavine in zatem ohladitev z vetrom. Do petka bo še jasno in sončno s temperaturami, ki bodo segle do okoli 20 stopinj Celzija, nato se bo ohladilo.Padavine se bodo začele v soboto, v drugi polovici noči na nedeljo in v nedeljo zjutraj utegne tudi nižine pobeliti sneg. Snega bo sicer le kak centimeter, pravi dežurni meteorolog na Arsu. Padavin ne bo veliko.Dotlej nas čaka še nekaj sončnih dni. Danes bo pretežno jasno, sprva ponekod na jugu še zmerno oblačno. Popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj spremenljive oblačnosti. V Vipavski dolini in na Krasu bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Goriškem do 21 stopinj Celzija.Jutri bo pretežno jasno, šibka burja bo dopoldne ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 4, na Primorskem okoli 6, najvišje dnevne od 16 do 21 stopinj Celzija. V petek bo še sončno s popoldanskimi temperaturami okoli 20 stopinj Celzija.V soboto, ko se bo začela koledarska pomlad, se bo pooblačilo, popoldne in zvečer bodo tudi padavine. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V noči na nedeljo se bo ohladilo, v drugi polovici noči in zjutraj utegne snežiti do nižin. Količinsko sicer zelo malo, ostalo pa bo hladno in vetrovno vreme. Padavin kasneje ne bo.