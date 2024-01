V ponedeljek dan D za pravosodno ministrico

Po naših informacijah je za ponedeljek že sklicano predsedstvo Socialnih demokratov, kjer naj bi se tudi širše vodstvo stranke opredelilo do ravnanj in obstoja pravosodne ministrice Dominike Švarc Pipan po nakupu sodne stavbe na Litijski cesti.

Ne glede na to, da je na njen predlog vlada zaradi te afere že razrešila generalnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje Uroša Gojkoviča, prav tako člana SD, pa so vse bolj jasni namigi, da je njen položaj neubranljiv. Kot smo poročali, so ji poslanci prav njene stranke že prejšnji teden odtegnili podporo. Razčiščevanje, ki ga je zahtevala tudi predsednica Tanja Fajon, pa je nato zastalo zaradi smrti v njeni družini. SDS je zato zamaknili tudi vložitev interpelacije zoper njo.

A glede na približevanje evropskih volitev si predvsem v njeni stranki želijo čim prej epiloga te afere, saj ocenjujejo, da bi nenehni razčiščevanje podrobosti glede nakupa – revizija še poteka – in predviden padec javnomnenjske podpore lahko zasenčil in tudi vplival na njihov trud za čimboljši rezultat.

Sama je sicer doslej vztrajala, da ne bo odstopila, vprašanje pa, če bo pri tem tudi še vztrajala – zaščitil bi jo lahko le še predsednik vlade Robert Golob, ki si jo je sicer želel v vladi, a najverjetneje bi se to odrazilo tudi pri padcu javnomnenjske podporo pri njem.