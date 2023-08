V ponedeljek in torek brezplačen dostop do vseh digitalnih vsebin

Spoštovani naročniki.

Ker je v ponedeljek, 14. avgust, dela prost dan in bo posledično s tem onemogočena dostava časopisa, se je medijska hiša Delo odločila, da na ta dan časopis ne bo izšel v tiskani obliki. Ker pa želimo upravičiti poslanstvo medija in zagotoviti kar se da visoko in kakovostno informiranost prebivalstva, bodo vsebine v ponedeljek izšle v digitalizirani različici časopisa.

V duhu solidarnosti bo medijska hiša Delo v ponedeljek, 14. avgusta, in v torek, 15. avgusta, poleg vseh vsebin na tematiko poplav omogočila tudi brezplačen dostop do vseh digitalnih vsebin – tako do digitalizirane različice časopisa na tisk.delo.si kot tudi do vseh vsebin na spletni strani Dela.

Reportaže s terena, ki so ga prizadele poplave, bralkam in bralcem že zdaj ponujamo brezplačno in s tem delujemo v duhu solidarnosti. Zasledujemo visoke novinarske standarde in na ta način prispevamo k dostopu vseh bralk in bralcev do pomembnih informacij.

Navodila za brezplačno digitalno edicijo

Vsi, ki bi želeli prebirati brezplačno digitalno Delo, na spletni strani https://bralci.delo.si/solidarnost oddajte svoje podatke, na vpisan elektronski naslov pa boste nato prejeli kodo z navodili za aktivacijo naročnine.