V ponedeljek, kot da se začenja novo šolsko leto

Po dveh mesecih se jutri v šole vračajo otroci. To pomeni več otrok na šolskih poteh, ki se po daljšem obdobju znova vračajo v promet. Policija in agencija za varnost v prometu opozarjata voznike na še večjo previdnost in upoštevanje cestnoprometnih pravil. Starši pa z otroci obnovite prometna pravila, sprehodite se po šolski poti in jim bodite za zgled.Kot so navedli na agenciji, je tokratno vračanje v šole edinstveno, saj se šolarji v šolske klopi vračajo po daljšem in specifičnem obdobju, ki ni bilo počitniško. Obenem je po njihovih navedbah mogoče pričakovati, da so določena previdnostna ravnanja, ki so jih že usvojili, opustili ali pozabili.Poziv k previdnosti velja tudi za številne udeležence v prometu, ki se po daljšem času vračajo v službe in na ceste, zato je nujno, da z največjo možno mero odgovornosti in pozornosti skupaj poskrbimo za varnost v prometu in s tem tudi za varne šolske poti, dodajajo na policiji.Pristojni opozarjajo, naj starši in skrbniki poskrbijo, da bodo otroci dobro vidni.»Otroci prvih in drugih razredov osnovne šole morajo nositi rumene rutice. Da bi bili še bolj vidni in tako bolj varni, je priporočljiva tudi uporaba svetlejših oblačil in odsevnih teles. Za otroke je tudi obvezna uporaba varnostne zaščitne čelade, ki jo morajo nositi na poganjalčku, kolesu, skiroju ali rolkah. Pri prevozu otrok pa ne pozabite na pravilno in dosledno pripenjanje otrok v otroške varnostne sedeže, bodisi v motornih vozilih bodisi na kolesu.«Otroci spadajo med najbolj ranljive udeležence v prometu. Ker so manjši, so v prometu slabše vidni, njihova ravnanja so nepredvidljiva, sami pa prav tako težko predvidijo nevarne situacije.