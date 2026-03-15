Prihaja opazna ohladitev, meja sneženja bo zelo nizko

Po razmeroma mirnem in delno sončnem nedeljskem vremenu bo Slovenijo v ponedeljek dosegla izrazitejša vremenska sprememba. Popoldne se bo od severa hitro pooblačilo, državo pa bodo postopno zajele padavine, ki bodo prinesle tudi opazno ohladitev, pišejo na Arsu.

Dopoldne bo sicer še delno jasno, vendar bo oblačnost čez dan naraščala. Zapihal bo severovzhodni veter, proti večeru pa se bo na Primorskem okrepila burja. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma med 10 in 17 stopinjami celzija, nekoliko topleje bo le na Primorskem, kjer se lahko segreje do okoli 20 stopinj.

Zimska oprema ni več obvezna Od danes zimska oprema na motornih vozilih ni več obvezna, a oprema mora biti še naprej prilagojena vremenskim razmeram. Kljub trenutnim razmeram se lahko vreme hitro poslabša in pride celo do snežnih padavin, opozarjajo na agenciji za varnost prometa.

Ohladitev se bo nadaljevala tudi v noči na torek, ko se bo meja sneženja spustila do približno 800 metrov nadmorske višine, ob močnejših padavinah na jugu države lahko tudi nekoliko nižje.

Nekatere rastline so že začele cveteti, zato na kmetijskem ministrstvu sporočajo, da nekateri ukrepi lahko pripomorejo k zmanjšanju škode zaradi morebitne pozebe. Strokovnjaki navajajo, da je poškodovanost rastlin v prvi vrsti odvisna od sadne vrste, sorte, njenega razvojnega stadija ter trajanja obdobja nizkih temperatur.

V sredo bo sprva precej oblačno, možne bodo rahle padavine. Popoldne pa se bo postopno delno zjasnilo. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem pa zmerna burja.