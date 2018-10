FOTO:V ponudbi tudi harmonika šov

1

Mirna Peč – Dobrih pet let je minilo od občinske ideje do uresničitve muzejskega projekta, posvečenega dolenjskemu virtuozu na diatonični harmoniki Lojzetu Slaku. V muzeju bodo predstavili njegovo življenjsko in glasbeno pot ter njegov prispevek k razvoju narodno-zabavne glasbe. Urediti nameravajo tudi muzej pesniku Tonetu Pavčku in drugim znanim Mirnopečanom.V nekdanji mirnopeški osnovni šoli hitijo z deli pred slovesnim odprtjem prostorov v petek ob 17. uri. Po smrti legendarnega godca in po postavitvi spominskega obeležja na Malem Kalu, kjer je harmonikar pri svojem stricu preživel mladost, se je v Mirni Peči zelo povečalo število enodnevnih obiskovalcev in s tem povpraševanje po turistični ponudbi. Po preselitvi učencev v novo šolo je stari šolski objekt ostal prazen in v mirnopeški občini so v tem prepoznali priložnost za preureditev objekta v muzej, v katerem bi na svoj račun prišli ljubitelji Slakove glasbe.Na avdio-video točkah bodo obiskovalci muzeja lahko prisluhnili uspešnicami in si ogledali nastope glasbene skupine. Raziskovalcem Slakove zapuščine bo namenjen razširjen izbor gradiva s Slakovo pesmarico, časopisnimi članki in drugo zapuščino. »Na sodoben interaktiven način bo na ogled bogata kulturna dediščina ljudskega godca Slaka in tudi širše območje Dolenjske,« je povedalaz mirnopeške občine.Posebnost razstave bo rekonstrukcija odra, na katerem bo obiskovalcem na voljo harmonika, na katero bodo lahko z glasbeno in videospremljavo ansambla Lojzeta Slaka posneli svojo najljubšo Slakovo skladbo. Gre za tako imenovani harmonika šov, ki bo pri nas omogočal edinstveno doživetje z diatonično harmoniko.Pri izvedbi projekta je občini priskočila na pomoč družina Slak, ki je muzeju zagotovila vse eksponate, Dolenjski muzej pa je pripravil vsebinsko zasnovo stalne spominske zbirke.»Z odprtjem muzeja se želimo zahvaliti našemu rojaku in pokazati javnosti njegovo bogato glasbeno dediščino. Želimo privabiti turiste in kraju omogočiti prepoznavnost, da bo sčasoma imel vsakdo nekaj koristi,« je povedal mirnopeški županin dodal, da bo za muzej in njegovo promocijo skrbel zavod, ki ga nameravajo ustanoviti. Naložba z obnovo strehe, inštalacij in z ureditvijo ogrevanja ter z zunanjo in notranjo ureditvijo objekta je vredna milijon evrov, pri čemer je slabih 96.000 evrov prispeval evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.Harmonikarjev sinje povedal, da se je z ureditvijo muzeja uresničila dolgoletna želja družine in tudi njegovega očeta, da se njegovo celotno glasbeno ustvarjanje, predmeti, notni zapisi, zgoščenke, knjige, priznanja in videozapisi, kar ima velik pomen za celoten slovenski kulturni prostor, javnosti pokažejo na enem mestu.Lojze Slak je diatonično harmoniko izpopolnil z dodatnim gumbom in s šestim basom in je v svojem bogatem umetniškem ustvarjanju napisal več kot 500 nepozabnih melodij. Glasbeni virtuoz na diatonični harmoniki je izgubil bitko z boleznijo 29. septembra 2011 v 79. letu starosti. Pokopan je ob cerkvi sv. Vida v Šentvidu nad Ljubljano.