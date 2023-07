V popoldanskem času je na udaru jug države

Po dnevu premora in stanovitnega vremena se je danes v Slovenijo znova vrnilo nevihtno vreme, ponekod znova toča. Arso je za popoldne, zvečer in prvi del noči na četrtek znova objavil oranžni alarm. Krajevna neurja bodo možna v večjem delu Slovenije, so zapisali.

Tudi Uprava za zaščito in reševanje že navaja več intervencij, ki so zahtevale večji obseg aktivnosti. Zaenkrat na območjih Ilirske Bistrice, Idrije, Dobrepolja, Kočevja, Šentjerneja in Metlike.

V popoldanskem času je na udaru predvsem jug države. O nevihtnem vremenu poročajo od Ilirske Bistrice do Dolenjske.

Kako kaže?

Jutri bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, na zahodu tudi nevihtami. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.

V petek bo povečini sončno, v gorskem svetu lahko še nastane kakšna ploha, v soboto pa bo pretežno jasno.