V Portorožu o konkurenčnosti EU in rešitvi z dvema državama

V nadaljevanju preberite:

V Portorož bo v ponedeljek na vrh skupine MED9 prišlo osem voditeljev sredozemskih držav, da bodo razpravljali o največjih aktualnih izzivih Evrope in Sredozemlja. Gostitelj vrha Robert Golob je napovedal, da bosta v ospredju temi o konkurenčnosti evropskega gospodarstva in pripravi načrta za podporo rešitvi z dvema državama na Bližnjem vzhodu.

Na vladni strani portoroški vrh držav MED9 promovirajo kot »enega največjih mednarodnih dogodkov, ki jih je v zadnjih desetletjih organizirala Slovenija«. Slovenija je bila v MED9 sprejeta v času vlade Janeza Janše. »Vrh držav MED9 je velik zunanjepolitični dogodek. A dejstvo, da ga vlada promovira kot največji dogodek v Sloveniji letos, kaže predvsem na njeno zunanjepolitično neambicioznost,« meni bivši zunanji minister Anže Logar, ki si sicer želi, da bi Slovenija gostila več pomembnih in uspešnih zunanjepolitičnih dogodkov.