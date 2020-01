V Portorožu rekordno število obiskovalcev

Prireditev je v Porotorožu potekala šestnajstič. FOTO: Tomi Lombar/Delo



Skok v mrzlo morje ni za vskaogar

V primeru zdravstvenih težav ali slabe kondicije je veliko bolj varno, če se na stik z morjem pripravimo in vanj stopimo postopno. FOTO: Tomi Lombar/Delo

V Portorožu so prvi dan novega leta tradicionalno obeležili s skokom v morje. Sodelovali so 603 udeleženci, so za STA povedali organizatorji.Prireditev, ki je bila v Portorožu tokrat na vrsti 16. leto zapored, je potekala po načrtih, je povedal vodja prireditve. Opozorila o nujnosti dobre priprave na skok so po njegovih besedah zalegla. Enega od udeležencev je lani namreč obšla slabost in so ga morali oživljati.Medtem ko so lani zabeležili rekordno število udeležencev – 686 –, je bilo tokrat rekordno število obiskovalcev, organizatorji so jih našteli med 6000 in 7000. V dnevu brez oblačka so sicer namerili približno 12 stopinj Celzija, voda pa je imela malo pod 14 stopinj Celzija, je povedal Cokan.Zdravniki so pred letošnjo prireditvijo še posebej opozarjali, da skok v morje v teh razmerah predstavlja veliko, predvsem kardiovaskularno obremenitev za telo, zato se je treba nanj pripraviti. Kot je za STA povedal predstojnik urgentnega centra v Splošni bolnišnici Izola, takšno početje ni priporočljivo za vsakogar. Skok v morje pozimi je odsvetoval vsem z boleznimi srca in ožilja ter tistim, ki niso v dobri kondiciji. Veliko bolj varno je, če se na stik z morjem pripravimo in vanj stopimo postopno.