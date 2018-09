V poslanske klopi bodo sedli novi poslanci

Trije novinci

Jani Möderndorferju se je vendale uspelo vrniti v državni zbor. FOTO: Roman Šipić/Delo

Vrača se Maša Kociper, tesna sodelavka Alenke Bratušek. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Ljubljana – Po tem, ko je pet poslancev zasedlo ministrske položaje v vladi Marjana Šarca, jih bodo v državnem zboru naslednji teden nasledili nadomestni poslanci iz vrst LMŠ, SMC in SAB. Vračata sein, prihajata pa tudi nekdanji nogometaš in bivša udeleženka resničnostnega šova.Če je poslanec izvoljen za predsednika vlade, imenovan za ministra ali državnega sekretarja, ne more hkrati opravljati tudi poslanske funkcije, določa zakon o poslancih. V tem času ga na poslanski funkciji z iste kandidatne liste nadomesti poslanec, ki mu je bil na volitvah najbližje po deležu glasov.Iz poslanskih vrst se je poslovil predsednik SMC, saj je prevzel vodenje ministrstva za zunanje zadeve. V državni zbor se bo namesto njega vrnil izkušeni Jani Möderndorfer, ki je bil poslanec tudi v preteklih dveh mandatih. Najprej je bil član Pozitivne Slovenije, po razkolu stranke je postal soustanovitelj Zavezništva Alenke Bratušek, nato se je pridružil stranki SMC, ko je bil predsednik preiskovalne komisije.Ministrstvo za gospodarstvo ponovno vodi Zdravko Počivalšek, ki je bil na parlamentarnih volitvah izvoljen za poslanca SMC. Nadomestil ga bo politični novinec, nekdanji nogometašPredsednika vlade Marjana Šarca je v poslanski skupini LMŠ nadomestila nekdanja učiteljica, sicer politična novinka. Poslanca LMŠ Rudija Medveda, ki je prevzel funkcijo ministra za javno upravo, bo nadomestila pevkapred desetletjem tudi udeleženka resničnostnega šova Big Brother.V vlado sta bila imenovana tudi dva poslanca Stranke Alenke Bratušek (SAB). Na mesto ministra brez resorja za področje Slovencev v zamejstvu in po svetu Petra Jožefa Česnika bo sedla pravnica in nekdanja poslanka. Tesna sodelavka predsednice stranke Alenke Bratušek je pri oblikovanju Šarčeve vlade vodila pogajalsko skupino SAB, javnost pa se je spomni, ko se je leta 2011 kot novinka v poslanskih klopeh potegovala za predsednico državnega zbora.Marka Bandellija, ki kot minister brez listnice skrbi za področje razvoja in kohezijske politike, bo nadomestil politični novinec, gimnazijski profesor biologijePoslanci bodo imena novih kolegov predvidoma potrdili na izredni seji prihodnjo sredo, po tem, ko jim bo imena uradno posredovala državna volilna komisija.