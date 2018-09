V poslanskih skupinah različno o predlogu Dolenca za guvernerja Banke Slovenije

»Kratkomalo izguba časa«

Pahor predlagal Dolenca kljub zavesti, da v tem trenutku nima zagotovljenih glasov

V poslanskih skupinah so se odzvali na odločitev predsednika republike , da za guvernerja Banke Slovenije predlaga, viceguvernerja, namestnika guvernerja in člana Sveta Banke Slovenije. V nekaterih skupinah bodo stališče do kandidata oblikovali prihodnji teden.Vodja poslancev LMŠje že danes povedal, da Dolenc ni bil njihova prva izbira, pač pa druga. Prihodnji teden ga bodo poklicali na pogovor in se na tej podlagi odločili glede podpore.Podpredsednica LMŠ in poslanka strankepa je popoldne na družbenem omrežju Twitter zapisala, da sicer ne želi ocenjevati Dolenca kot kandidata, se pa ji zdi »kratkomalo izguba časa«, da predsednik republike predlaga nekoga, ki vsaj glede na pogovore ne izkazuje potrebne parlamentarne večine.Tudi v DeSUS so spomnili, da je bil Dolenc njihova druga izbira. Zanje je torej sprejemljiv, se bodo pa o tem še pogovorili, so navedli. V SD in SNS Dolenca podpirajo.V SDS so ponovili, da ne podpirajo nobenega kandidata, torej tudi Dolenca ne. Prav tako Levica po besedah koordinatorjavztraja pri stališču, da Dolenca ne podpira. V NSi bodo svoje stališče sporočili na seji DZ, na kateri bodo poslanci odločali o njegovi kandidaturi. Odgovora SMC in SAB pa STA še ni prejela.Pahor je danes sporočil, da za guvernerja Banke Slovenije predlaga sedanjega viceguvernerja Dolenca, čeprav se zaveda, da v tem trenutku v DZ nima zagotovljene večine glasov. A je ocenil, da bo Dolenc »po prepričljivi javni predstavitvi utegnil dobiti potrebno podporo v DZ«. Ta bo predvidoma v ponedeljek.Na Pahorjev poziv so se prijavili še sedanji viceguverner Banke Slovenije, predsednik uprave Triglav Skladov, nekdanja viceguvernerkain nekdanji član Evropskega računskega sodiščaPo posvetovanjih pri Pahorju v začetku septembra je kazalo, da imata največ možnosti Bošnjak in Dolenc. V LMŠ so takrat dali prednost Bošnjaku, druga izbira je bil Dolenc. Enako sta zagovarjala poslanca narodnih skupnosti. V SMC in SD so podpirali oba, v SNS bolj Dolenca. Izrazito proti njemu in proti Jošarju so bili v Levici, v SDS niso podprli nikogar. V SAB in NSi so čakali na Pahorjev uradni predlog.DZ mora glasovati o predlaganem kandidatu v 30 dneh po predložitvi predloga. Glasovanje je tajno. Če kandidat ni potrjen, predsednik DZ o tem takoj obvesti predsednika države, ki v 14 dneh sporoči predsedniku DZ svojo odločitev o nadaljnjem postopku za izvolitev člana sveta Banke Slovenije oz. v tem primeru guvernerja centralne banke.