V poslovanju z Woltom je zmagovalec vnaprej znan

Mnenje uporabnikov o storitvah Wolta zlahka najdemo na spletu, gostinci pa so pri javnem ocenjevanju razmerja med ceno in kakovostjo storitve bolj zadržani, saj si ne želijo, da bi imeli težave z monopolistom. Tudi dostavljavci, v zadnjem času med njimi prevladujejo migrantski delavci, previdno govorijo o drastičnem slabšanju razmerja med vloženim delom in prejetim plačilom.

»Tako je, ko delaš za monopolista. Če bi ta imel konkurenco, bi bilo bolje tako nam kot gostincem in končnim kupcem,« nam je v smehu povedal Nazmul, ki je pred leti prišel iz Bangladeša v Slovenijo. S statusom samostojnega podjetnika prek spletne platforme Wolt končnim kupcem dobavlja naročeno hrano in opaža, da je nekoč delal od osem do deset ur na dan, šest dni v tednu, zdaj dela po 12 ur vsak dan v tednu. Prejšnji mesec je delal 360 ur, kar je 45 delovnih dni.