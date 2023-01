V poslovodstvo Pošte Slovenija prihajata Marko Rems in Ivana Vrviščar

Pošta Slovenije bo v začetku leta dobila nova člana poslovodstva. Generalnemu direktorju Marku Cegnarju in delavskemu direktorju Janezu Zidarju se bosta namreč z 9. januarjem in 1. februarjem pridružila Marko Rems in Ivana Vrviščar, ki ju je nadzorni svet imenoval za petletno mandatno obdobje.

Kot so danes v sporočilu za javnost spomnili na Pošti Slovenije, je Rems zdaj namestnik predsednika uprave Intereurope, kjer je opravljal vodstvene in vodilne funkcije s področja financ, računovodstva, informacijske tehnologije, kontrolinga in upravljanja tveganj v različnih družbah.

Vrviščarjeva je direktorica prodaje v zavarovalnici Generali Slovenija. Izkušnje je pridobivala v različnih panogah in na več področjih, s poudarkom na prodaji in marketingu, so pojasnili.

Nadzorniki so nova člana poslovodstva imenovali, potem ko sta dosedanja člana poslovodstva Karmen Lebe Grajf in Sebastijan Gostenčnik podala odstopni izjavi. Mandat jima je prenehal 31. decembra.

S tem se na Pošti Slovenija zaključuje prevetritev poslovodstva.

Pred Cegnarjem, ki je funkcijo nastopil 1. novembra ter velja za strokovnjaka s področja logistike z znanjem in izkušnjami iz kriznega upravljanja procesov in strateškega vodenja, je Pošto vodil Tomaž Kokot. Njegovo imenovanje 1. februarja letos, pred tem je bil od marca lani v. d. direktorja, so ves čas spremljali očitki o nepravilnostih in o njegovi neprimernosti oziroma neustreznih izkušnjah za tako pomemben položaj.

Zaradi nesporazumov so odstopili celo trije nadzorniki, še eden je prijavil nedopusten politični pritisk. Prenovljeni nadzorni svet je Kokota, sicer tudi člana stranke SDS, na koncu odpoklical iz poslovno-ekonomskih razlogov.