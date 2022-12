V poslu se naučiš živeti brez iluzij o prihodnosti

Na državnozborskih volitvah je Gibanje Svoboda pod vodstvom Roberta Goloba dobilo rekordno število poslank in poslancev. Podporo volilnega telesa je nazadnje izmeril ob referendumskem trojčku, ko je za uveljavitev novele zakona o vladi, s katero bo delovanje svoje ekipe močno prestrukturiral, glasovalo 399.588 volivk in volivcev. Naklonjene so mu tudi javnomnenjske ankete. Da bi ga volilo, je v decembrskem merjenju javnega utripa odgovorilo več kot 34 odstotkov vprašanih, kar je skoraj tri odstotne točke več kot ob merjenju novembra. Na lestvici najbolje ocenjenih politikov zaseda drugo mesto, takoj za odhajajočim predsednikom republike Borutom Pahorjem.

Če ga v javnomnenjskih poizvedbah ne bo zamajala afera Bobnar, se bo povzpel na sam vrh teh lestvic, s katerih se bo Pahor, ki naj ne bi imel več aktivne vloge na domačem političnem parketu, umaknil.

Nekateri v aktualnem dogajanju ob odhodu notranje ministrice Tatjane Bobnar vidijo prstne odtise različnih prišepetovalcev iz ozadja. O njih je, ko še ni bil premier, govoril tudi sam, ko je analiziral padec vlade Marjana Šarca. Za Delo je tedaj povedal, da po njegovem mnenju vlada Marjana Šarca ni padla zaradi pritiska z desne, temveč zato, ker je tudi leva sredina prepredena z interesi.

V torkovem nastopu v evropskem parlamentu je ocenil, da se takoj po vstopu v politično življenje soočiš s sovražnim govorom. Govoril je o financiranem sovražnem govoru, ki ga širijo trenutne politične sile ali lobiji.

Pred prevzemom vajeti izvršilne oblasti je na naše vprašanje, ali mu razmislek o krizi, ki je pred nami, ni v breme, saj bo mandat velika odgovornost in tudi izjemno zahteven za izvršno oblast, odgovoril takole: »Verjamem, da je ravno v takih časih še bolj pomembno, da se izpostaviš in poskušaš pomagati s svojim znanjem in izkušnjami. Ko so stvari enostavne, se je lahko 'tepsti' za politične funkcije. V poslu se gotovo naučiš odločnosti, naučiš se, da si realen in ne živiš v iluzijah glede tega, kaj ti prinaša prihodnost. Plaz zaradi ukrajinske krize se je začel valiti in škoda bo zaradi nje žal velikanska.«

Način vodenja iz gospodarstva je prenesel v politiko. Matej Arčon, nekdanji novogoriški župan, ki je z njim po tem, ko sta se spoznala v politiki na lokalni ravni, delal v Gen-i in ga spremlja tudi v strankarskem oziroma vladnem nadaljevanju kariere, pravi, da je Golob morda včasih prehitrih besed, a vedno premišljenih dejanj.

Golob je po zmagi na volitvah ocenjeval, da od vladavine Janeza Janše osvobojena Slovenija – pleše. Ob nedavnem kongresu stranke je v pokoj poslal predsednika SDS in svojega predhodnika na premierskem položaju, zdaj pa se sam srečuje z očitki o avtokratskih prijemih pri vodenju in da njegova dejanja ne odražajo tega, kar zagovarja.

»Pri predsedniku Golobu imam, seveda, to moram priznati, neko težavo, ker sva rojaka, se poznava, poznam njegov vihravi značaj, zato bi se recimo tako izjavo potrudil videti nekoliko manj boleče, kot pa jo, verjamem, lahko vidi nekdo drug,« je njegovo izjavo pred predsedniškimi volitvami, da zagotovo ne bodo dovolili, da se kandidat SDS zavihti v predsedniško palačo, v intervjuju za portal Siol komentiral odhajajoči predsednik republike Borut Pahor. »Vedno je težko voditi vlado. Pa tudi lepo. Ko pride do rezultatov v splošno dobro, so zadoščenja velika, niso pa tako pogosta. To je, mislim, predsednik Janša že spoznal, in ne prvič, predsednik Golob pa še bo,« je napovedal eden najbolj izkušenih politikov pri nas.

Ko se je odločil, da se spet poda v politiko na državi ravni, tega ni storil tako, da bi se pridružil kakšni drugi politični stranki, prav tako ni ustanovil svoje stranke, ampak je po menedžersko izvedel akvizicijo in stranko Z.dej Jureta Lebna prevzel ter jo preimenoval v Gibanje Svoboda.

V enem od intervjujev je povedal, da je ciljev, ki si jih lahko zastaviš, veliko, da pa so ključne prioritete. Če hočeš narediti vse naenkrat, ne narediš nič. Ciljev je na videz milijon, če si jih ne zožiš na nepogrešljive in ključne, je prepričan, ne boš dosegel nobenega.